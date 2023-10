Coupe du monde 2034: le Bénin soutient l’Arabie Saoudite, candidate à l’organisation

-Publicité-

Candidate à l’organisation de la Coupe du monde 2034, l’Arabie Saoudite peut compter sur le soutien du Bénin pour abriter cette messe mondiale, a assuré le président de la FBF, Mathurin de Chacus.

Encore un allié pour l’Arabie Saoudite dans son offensive diplomatique pour acquérir les droits d’organisation de la Coupe du monde 2034. Après le Djibouti, le Qatar, le Koweit, le Bahrein, le Pakistan, le Nigéria, la Syrie, le Bangladesh, les Maldives et même le Panama, c’est autour du Bénin de rallier la vaque des soutiens du géant Etat pétrolier.

En effet, en visite au pays des Amazones, le ministre saoudien des Affaires étrangères, Faisal bin Farhan bin Abdullah, a reçu l’assurance du président de la Fédération béninoise de football (Fbf), Mathurin de Chacus. « Je suis touché de voir le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie Saoudite se déplacer vers le Bénin pour solliciter notre soutien pour l’organisation de la Coupe du monde 2034 », a fait savoir le président Mathurin de Chacus.

A en croire le patron du foot béninois, ce déplacement du chef de la diplomatie saoudienne, qui est venu quémandé le vote de la FBF, témoigne du poids de plus en plus grandissant du Bénin sur l’échiquier du foot mondial. «Le Bénin que je représente au niveau de la Fifa et de la Caf peut aujourd’hui dire que la candidature de l’Arabie Saoudite n’est plus négociable. La Fédération béninoise de football va soutenir la candidature de l’Arabie Saoudite », a promis le numéro 1 de la Fbf.

Cette concertation entre l’Arabie Saoudite et le Bénin démontre les efforts continus déployés par les pays afin de promouvoir le football à l’échelle mondiale. L’organisation de la Coupe du monde est un événement de grande envergure qui rassemble des nations du monde entier, créant ainsi une atmosphère de compétition et d’unité.

La candidature de l’Arabie Saoudite pour accueillir la Coupe du monde 2034 marque une étape importante dans le développement du football dans la région du Moyen-Orient. Les investissements dans les infrastructures sportives et la passion pour le football dans ces deux pays confirment leur engagement envers ce sport populaire.

Si cette candidature se concrétise, cela offrira une opportunité unique à l’Arabie Saoudite de démontrer sa capacité à organiser un événement d’une telle ampleur et à accueillir des équipes du monde entier. Cette décision pourrait également renforcer les relations entre l’Arabie Saoudite et le Bénin, renforçant ainsi les liens diplomatiques et économiques entre les deux pays.

L’organisation de la Coupe du monde est un honneur pour tout pays hôte, car cela permet de mettre en valeur sa culture, son patrimoine et son hospitalité en accueillant des milliers de supporters internationaux. Le Bénin et l’Arabie Saoudite ont désormais un objectif commun, celui de faire du pays de la péninsule arabique, l’hôte de la 25è édition du prochain Mondial de football.