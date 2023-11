Coupe du monde 2026 (Q): l’Angola et la Mauritanie muets

L’Angola et la Mauritanie ont manqué l’occasion de remporter trois précieux points ce mardi, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Les deux équipes ont été neutralisées par, respectivement l’Île Maurice (0-0) et le Soudan du Sud (0-0).

Grosse contre-performance pour l’Angola ce mardi soir, à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Auteurs d’un nul satisfaisant face au Cap-Vert (0-0) lors de la précédente sortie, les Palencas Negras ont raté l’occasion d’arracher une première victoire dans le groupe D.

Opposés à l’Île Maurice, équipe la plus faible de cette poule, les Angolais sont restés muets, avec un score nul et vierge au terme de la rencontre. Inefficaces devant les cages adverses, les visiteurs ont gâché toutes leurs munitions, à l’instar des grosses ratées de Milson et Mabululu.

Un résultat qui pourrait coûter cher à la Team Angola lors du décompte final, alors que les poulains du sélectionneur Pedro Gonçalves occupent la quatrième place de la poule D avec deux points.

Dans la poule B, la Mauritanie n’a pas non plus réussi à prendre son envol après sa défaite face à la RDC (0-2) il y a quelques jours. Les Mourabitounes ont été neutralisés par le Soudan du Sud (0-0) ce soir à Diamniadio, au Sénégal. Les hommes du coach Amir Abdou avaient pourtant créé plusieurs occasions franches. Mais c’était sans compter sur la solidité défensive des Bright Stars, qui ont bâti une véritable citadelle imprenable dans leurs 16 mètres.

Avec ce petit point pris, la Mauritanie prend la 5e place (sur 6) dans le groupe B, à trois points du leader sénégalais, qui a fait match nul avec le Togo (0-0) au stade de Kégué.