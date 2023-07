Coupe du monde 2026 (Q): Adebayor prévient le Sénégal pour le Togo

-Publicité-

Egalement présent à Abidjan jeudi, où s’est déroulé le tirage sort de la Coupe du monde 2026 dans la zone Afrique, Emmanuel Adebayor s’est prononcé sur le groupe B, où logent le Sénégal et le Togo notamment. Et l’ancien attaquant des Eperviers estime que ses jeunes frères peuvent créer la surprise dans cette poule.

Pas du tout attendu à la phase finale de la Coupe du monde 2006, le Togo avait déjoué toutes les pronostiques, avec au passage une victoire historique face au Sénégal, pour décrocher sa première participation à un Mondial. Un grand exploit des Eperviers alors conduit par leur capitaine Emmanuel Adebayor, même si la suite a été catastrophique avec une élimination dès les phases de poule avec zéro point enregistré.

Près de 20 ans plus tard, la sélection togolaise retrouve son homologue sénégalaise pour les qualifications pour le Mondial 2026 en Amérique. Les Eperviers sont en effet tombés dans le groupe B, à l’issue du tirage au sort effectué jeudi à Abidjan en Côte d’ivoire. Une poule composée des champions d’Afrique en titre mais aussi de la RD Congo, la Mauritanie, le Soudan et le Soudan du Sud.

- Publicité-

« C’est un bon signe »

Un nouveau groupe donc avec une nouvelle génération, mais Adebayor, récemment retraité de football, estime que l’histoire peut se répéter. « Je connais bien le Sénégal parce que je fais partie du groupe qui a éliminé le Sénégal pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2006. On a gagné chez nous 3-1 et on a fait 2-2 chez eux. C’est carrément une autre génération, une autre équipe avec d’autres joueurs, d’autres mentalités. Le monde du football a beaucoup changé.

Nous à l’époque, on avait une équipe très très forte. Pas seulement sur le papier mais aussi mentalement parce qu’il n’y avait pas de star. On jouait tous les matchs à fond. C’est vrai que maintenant on a 2, 3 bons joueurs. Moi, en tant qu’ancien je vais essayer de parler avec tout le monde pour voir dans quelle mesure on pourra finir 1er ou 2e », a lancé l’ancien attaquant du Real Madrid après la cérémonie du tirage au sort.

L’ex-buteur de Manchester City y voit même un signe que son équipe nationale soit tombée dans un groupe où figure le Sénégal. « C’est un bon signe. Ce sont de belles histoires à raconter à nos jeunes frères, on va leur rappeler cela. Ce sera une nouvelle aventure pour eux, et nous allons partager notre expérience avec eux », a-t-il ajouté.

Articles similaires