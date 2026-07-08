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Coupe du monde 2026: le programme complet des quarts de finale

Le tableau des quarts de finale de la Coupe du monde 2026 est désormais établi. Les huit dernières nations encore en course vont s’affronter à partir de jeudi pour décrocher une place dans le dernier carré, avec notamment une affiche très attendue entre la France et le Maroc.

Romaric Déguénon
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Coupe du monde 2026: le programme complet des quarts de finale
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Après une phase à élimination directe riche en rebondissements, les quarts de finale du Mondial 2026 sont enfin connus. La course au titre mondial reprend jeudi avec un choc entre les Bleus et les Lions de l’Atlas, dans une rencontre qui rappellera forcément la demi-finale disputée lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, remportée par la France (2-0).

Le lendemain, une autre affiche de prestige opposera l’Espagne à la Belgique. Deux équipes ambitieuses qui tenteront de confirmer leurs bonnes performances depuis le début du tournoi et de décrocher leur billet pour les demi-finales. Dans l’autre partie du tableau, la Norvège emmenée par Erling Haaland retrouvera l’Angleterre dans un duel européen très attendu. De son côté, l’Argentine, championne du monde en titre, poursuivra sa quête de conservation du trophée face à la Suisse. Les quatre rencontres auront lieu aux États-Unis, dernier pays organisateur encore représenté dans cette édition 2026.

Le programme des quarts de finale de la Coupe du monde 2026

(Heure en GMT+1)

Jeudi 9 juillet
21h00 : France – Maroc (Boston)

Vendredi 10 juillet
20h00 : Espagne – Belgique (Los Angeles)

Samedi 11 juillet
22h00 : Norvège – Angleterre (Miami)

Dimanche 12 juillet
02h00 : Argentine – Suisse (Kansas City)

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