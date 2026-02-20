Coupe du monde 2026: le Nigeria suspendu au verdict de la FIFA

Après sa réclamation contre la RD Congo pour l’alignement présumé de joueurs non qualifiés, la Fédération nigériane attend désormais la décision de la FIFA, ultime espoir d’un retour des Super Eagles dans la course au Mondial.

Le sort des Super Eagles ne se joue plus sur la pelouse, mais dans les couloirs de la FIFA. Le président de la Commission nationale des sports, Shehu Dikko, a confirmé que l’avenir du Nigeria en vue de la Coupe du monde 2026 dépendait désormais d’une décision juridique de l’instance mondiale.

La Fédération nigériane de football (NFF) a officiellement saisi la FIFA, estimant que la RD Congo aurait aligné des joueurs non qualifiés lors de la finale des barrages africains. Une réclamation qui pourrait rebattre les cartes… ou refermer définitivement le dossier.

À l’issue d’une rencontre avec le président Bola Tinubu, jeudi, à la Villa présidentielle, Dikko a reconnu que le volet sportif était terminé, mais que la bataille se poursuivait sur le terrain réglementaire. « La Coupe du monde est un chapitre clos pour nous sur le plan compétitif, mais la question juridique suit son cours », a-t-il confié aux journalistes.