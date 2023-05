Coupe du monde 2026: le logo de la compétition dévoilé

-Publicité-

Au cours d’une cérémonie mercredi soir à Los Angeles, La FIFA a dévoilé le logo de la Coupe du monde de football 2026. La compétition sera organisée par le trio Etats-Unis-Canada-Mexique.

Après l’édition magnifiquement organisée par le Qatar l’année dernière, la FIFA a déjà les yeux tournés sur la Coupe du monde 2026. La compétition sera organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique et représentera un énorme défi logistique pour l’instance et les pays organisateurs. En attendant de trouver les solutions idoines, la Fédération internationale de football a dévoilé ce mercredi soir, le logo de la compétition lors d’une cérémonie qui s’est tenue à Los Angeles aux Etats-Unis.

Et l’instance faîtière du football mondial a choisi de faire dans la simplicité, peut-être un peu trop. Le trophée du tournoi trône au centre, au milieu des chiffres 2 et 6. Le fond est noir, tandis que les chiffres sont affichés en blanc. Juste en dessous du trophée de la Coupe du monde, on retrouve le logo distinctif de la FIFA. « Nous sommes unis pour accueillir le monde et organiser la plus grande, la meilleure et la plus inclusive de toutes les Coupe du Monde« , a déclaré le patron de la Fédération internationale Gianni Infantino, en marge de la cérémonie.

Pour rappel, c’est la première fois de l’histoire que trois pays (Etats-Unis, Canada et Mexique) organiseront la Coupe du monde. Ce sera également la première édition à 48 équipes. Au total, 16 villes hôtes accueilleront les 48 pays de la compétition. La finale du tournoi se jouera le 19 juillet 2026.

