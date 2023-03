Coupe du monde 2026: le format de la compétition se dessine

En attendant que la FIFA ne dévoile officiellement le format de la Coupe du monde 2026, Le New York Times a donné une idée de ce à quoi devrait ressembler la compétition.

Selon les informations du New York Times, la FIFA va officiellement dévoiler le format de la Coupe du monde 2026, la première édition à 48 équipes, ce mardi. Toujours d’après la même source, un accord sur le format du tournoi a été trouvé hier, à l’issue d’une réunion entre Gianni Infantino et les présidents des six confédérations (UEFA, Conmebol, Concacaf, CAF, AFC, OFC).

Ainsi, le Mondial 2026 maintiendra le format classique des groupes de quatre équipes (12 poules) pour limiter des éliminations après seulement deux rencontres (des groupes de 3 étaient envisagés). Pour les qualifications en phase à élimination directe, les deux meilleurs de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes décrocheront leur ticket pour les 16es de finale. Par ailleurs, avec le passage à 48 équipes, la Coupe du monde 2026 durera logiquement plus longtemps.

En 2026, il y aura ainsi 104 rencontres en 39 jours (contre 64 matchs en 31 jours jusqu’en 2022). La finale aura lieu le 19 juillet de la meme année. Dans les faits, le vainqueur du tournoi devra jouer huit matchs désormais. Le New York Times précise que ce nouveau format doit être validé ce mardi à l’issue d’un conseil d’administration de la FIFA. Pour rappel, la Coupe du monde 2026 sera co-organisée par le Canada, les États-Unis et le Mexique.