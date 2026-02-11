Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire face à la Corée du Sud et à l’Écosse

La sélection ivoirienne disputera deux rencontres internationales au printemps 2026, face à la Corée du Sud puis à l’Écosse. Ces sorties amicales permettront au staff de prendre la température du groupe avant l’échéance mondiale.

Le premier rendez-vous est fixé au samedi 28 mars 2026 : la Côte d’Ivoire rencontrera la Corée du Sud à 14h00, dans une enceinte située en périphérie de Londres. Il s’agira d’un test matinal qui servira à jauger la préparation physique et tactique de l’équipe.

Trois jours plus tard, le mardi 31 mars 2026, les Ivoiriens affronteront l’Écosse au Hill Dickinson Stadium de Liverpool, avec un coup d’envoi prévu à 19h30. Cette deuxième confrontation offrira une opposition différente, utile pour comparer diverses options de jeu.

