Coupe du monde 2023 (F): la liste élargie de la France

Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine de la France, Hervé Renard, a dévoilé ce mardi un groupe de 26 joueuses pour le Mondial féminin 2023.

Cet été, le monde du football sera rythmé par la Coupe du monde féminine, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août 2023. A quelques semaines du début de la compétition, les nations qualifiées commencent peu à peu à dévoiler leur groupe de joueuses retenues pour le tournoi. C’est le sélectionneur de la France, Hervé Renard, qui s’est prêté au jeu ce mardi. Le technicien français a rendu publique une liste de 26 joueuses, dont 3 seront écartées plus tard pour réduire ce groupe à 23.

A noter les nouvelles venues, Vicki Becho et Naomie Feller qui devraient faire leurs premiers pas en sélection. Amandy Henry, qui n’avait plus joué en Bleu depuis presque trois ans à cause de problèmes avec l’ancienne sélectionneuse Corinne Diacre, est aussi de retour. En revanche, Kehira Hamraoui et Sandy Baltimore sont absentes. En conférence de presse, Hervé Renard s’est justifié sur l’absence de ces deux dernières.

« Pour Kheira Hamraoui, je lui ai dit que la décision était sportive et 100% de ma part. Il n’y a jamais personne qui m’a parlé de quoi que ce soit. J’ai décidé en mon âme et conscience. Quand on fait des choix, on se demande si les joueuses sont capables d’assumer un rôle de remplaçante, dans l’état d’esprit… Il faut faire des choix. Concernant Sandy Baltimore, je ne vais pas faire de commentaires sur sa fin de saison. D’autres joueuses m’ont paru plus aptes pour faire partie de cette liste« , a-t-il expliqué.

Concernant la préparation de l’équipe avant le début du Mondial, Hervé Renard a assuré que tout était déjà très bien pensé. « Le staff technique a beaucoup travaillé sur la préparation, tout est millimétré à l’heure près. Ce sera un programme très chargé, avec deux breaks en fin de semaine, pour que les joueuses puissent se regénérer en famille avant de partir« , déclare-t-il.

Le groupe de la France

Gardiennes : Pauline Peyraud-Magnin (Juventus Turin), Mylène Chavas (Bordeaux), Constance Picaud (PSG), Solène Durand (Guingamp).

Défenseures : Selma Bacha (OL), Estelle Cascarino (Manchester United), Wendie Renard (OL), Elisa De Almeida (PSG), Sakina Karchaoui (PSG), Eve Périsset (Chelsea), Maëlle Lakrar (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Manchester United).

Milieux : Kenza Dali (Aston Villa), Amel Majri (OL), Grace Geyoro (PSG), Sandie Toletti (Real Madrid), Amandine Henry (Angel City FC), Oriane Jean-François (PSG), Léa Le Garrec (Fleury), Laurina Fazer (PSG).

Attaquantes : Viviane Asseyi (West Ham), Kadidiatou Diani (PSG), Eugénie Le Sommer (OL), Clara Mateo (Paris FC), Vicki Becho (OL), Naomie Feller (Real Madrid).

Direction l’Australie 🦘🌏

Les 2️⃣6️⃣ Bleues appelées pour la 𝐂𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐝𝐮 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐞 🏆#FiersdetreBleues pic.twitter.com/JIi3Z5YVJc — Equipe de France Féminine (@equipedefranceF) June 6, 2023

