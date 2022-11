Coupe du monde 2022: un quatrième forfait de rang pour le Maroc

Anas Zniti vient grossir la longue liste des Lions de l’Atlas du Maroc, forfaits pour la Coupe du monde 2022, alors que le tournoi démarre dans moins de deux semaines au Qatar.

Le Maroc enchaine les forfaits à moins de deux semaines de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Après Tarik Tissoudali, Adam Masina et Imean Louza, les Lions de l’Atlas vont également composer sans les services d’Anas Zniti, out pour la compétition. Troisième gardien en sélection, ce dernier a subi une opération à cause de l’appendicite. Une situation qui a contraint le joueur de 34 ans à renoncer au voyage au Qatar.

Un nouveau coup dur pour le sélectionneur national Walid Regragui qui pourrait également perdre d’autres cadres dans les jours à venir. En effet, plusieurs joueurs de l’équipe chérifienne sont toujours incertains, alors que les entraineurs doivent envoyer leur liste définitive à la FIFA d’ici la fin de la semaine prochaine.

Il s’agit de Youssef En-Nesyri (FC Séville, ischio-jambiers), Sofiane Boufal (Angers, mollet), Achrad Dari (Brest, genou) et Abdessamad Ezzalzouli (cuisse). Si ceux-ci venaient à être forfait, ce serait la catastrophe pour la sélection marocaine logée dans un groupe assez relevé à la Coupe du monde. Les Lions de l’Atlas partagent la poule F avec la Croatie, la Belgique et le Canada.