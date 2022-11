Coupe du monde 2022: Samuel Eto’o voit une finale Cameroun-Maroc

Samuel Eto’o rêve grand et même très grand pour l’Afrique à la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le président de la Fécafoot prédit un Cameroun-Maroc en finale du tournoi.

A l’instar des autres continents, l’Afrique sera également au rendez-vous de la Coupe du monde 2022. Le plus grand évènement sportif s’ouvre le 20 novembre prochain au Qatar. Cinq nations issues du continent vont prendre part à ce tournoi mondial: il s’agit du Maroc, du Sénégal, de la Tunisie, du Cameroun et du Ghana. Des équipes qui n’ont cependant pas été vernies lors du tirage au sort.

MATCH à SUIVRE La Liga 2022-2023 Journée 13 Rayo Vallecano - : - Real Madrid Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

En effet, seul le Sénégal est tombé dans une poule assez abordable avec les Pays-Bas, le Qatar et l’Equateur comme adversaires. Les autres représentants africains ont hérité de gros voire de très gros morceaux. C’est notamment le cas des Black Stars qui logent dans le groupe H, dit de la mort, composé du Portugal, de la Corée du Sud et de l’Uruguay. Le Cameroun a tiré le Brésil, la Serbie et la Suisse, tandis que le Maroc partage sa case avec la Belgique, la Croatie et le Canada.

De redoutables Caïmans que vont devoir dompter les africains pour espérer au moins dépasser les phases de groupe. Mais pas d’inquiétude, le trophée de cette édition reviendra à l’Afrique. Samuel Eto’o l’a déjà vu dans le miroir. En effet, dans un entretien accordé aux médias qatari, le président de la Fécafoot, qui a fixé comme objectif aux Lions Indomptables d’atteindre la finale, prédit un parcours historique pour le continent dans ce Mondial.

Après apparemment avoir consulté ses boules de cristal, l’ancienne gloire du Barça et de l’Inter Milan fait savoir qu’il «voit les cinq équipes africaines se qualifier de la phase de groupes, le Cameroun, le Maroc et le Sénégal terminant en tête de leurs groupes respectifs (le Ghana et la Tunisie 2es, ndlr)». Ensuite, l’homme de 41 ans, très éclairé, «prédit une qualification du Maroc en finale après des victoires face à l’Espagne (en huitième de finale), au Portugal (en quart de finale) et au tenant du titre français (en demi-finale). Côté Cameroun, le chemin prédit vers la finale passe par des victoires contre la Belgique (en quarts de finale) et le Sénégal, vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations (demi-finales).»

Des prédictions trop simples, même venant de la part de l’un des plus grands footballeurs de la planète. Surtout que de toute l’histoire de la Coupe du monde, aucun pays africain n’a atteint les demi-finales. A ce jour, seules trois nations du continent ont réussi à se qualifier pour les quarts: le Sénégal, le Cameroun et le Ghana. Mais rien ne changera l’avis de Samuel Eto’o qui persiste et signe pour ses prédictions.

«Au fil des années, les équipes africaines ont acquis de plus en plus d’expérience, et je pense qu’elles sont prêtes non seulement à participer à une Coupe du monde, mais aussi à remporter cette compétition», a soutenu l’ex-buteur du FC Barcelone. Vivement le début de la compétition.