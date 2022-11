Coupe du monde 2022: Philippe Coutinho réagit à sa non convocation avec le Brésil

Non convoqué par Tite pour la Coupe du Monde 2022 avec le Brésil, Philippe Coutinho a réagi sur son compte Instagram, mardi.

La sélection brésilienne a dévoilé lundi sa liste des joueurs convoqués pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Le coach de l’équipe auriverde, Tite, a en effet fait appel à 26 cadres avec Neymar et Vinicius Junior. Le technicien brésilien a cependant écarté certains de ses éléments, dont Philippe Coutinho.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 RB Leipzig - : - SC Freiburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

Le joueur d’Aston Villa, auteur d’un début de saison médiocre, s’est blessé à la cuisse gauche et sera absent pendant quelques semaines. Le temps de récupération est insuffisant pour disputer la Coupe du monde, qui débute pour l’équipe nationale le 24 contre la Serbie, à Doha, au Qatar.

Dans un message posté mardi sur son compte Instagram, l’ancien joueur de Liverpool a regretté de ne pas pouvoir faire partie de l’aventure brésilienne en terre qatarie, et en a profité pour faire une promesse aux fans de la Seleção. « La Coupe du monde est un rêve pour n’importe quel joueur et, même si je n’y suis pas, j’y serai avec mon cœur et mon âme, acclamant comme tous les Brésiliens. Je suis très reconnaissant à DIEU et au personnel de l’équipe d’avoir fait partie de ce voyage« , a commenté Philippe Coutinho.

« Comme vous le savez, j’ai eu une blessure qui m’a éloigné du terrain pendant quelques semaines. Je passe vous remercier pour tous les messages positifs que j’ai reçus. Je vois qu’il y a beaucoup de gens qui m’aiment, donc pour ces gens je laisse ici mon sentiment de gratitude« , a poursuivi le milieu de terrain.

« Avec positivité et foi, j’attends avec impatience, concentré sur la meilleure façon de récupérer et de revenir plus fort. Les difficultés en font partie, mais il reste encore beaucoup de bonnes choses à faire. #tamojuntopelohexabrasil« , a-t-il conclu.

La dernière convocation de Coutinho remonte à juin pour les matches amicaux contre le Japon et la Corée du Sud, lorsque le joueur, le troisième meilleur buteur de l’ère Tite, a marqué l’un des buts brésiliens lors de la déroute contre les Coréens à Séoul. Pour rappel, le Brésil est logé dans le groupe G au Mondial 2022, en compagnie de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun.