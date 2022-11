Coupe du monde 2022 : les joueurs iraniens refusent de chanter leur hymne national

Les onze joueurs iraniens se sont abstenus de chanter leur hymne national avant le coup d’envoi de leur premier match du Mondial-2022 contre l’Angleterre, ce lundi à Doha.

C’est dans un contexte particulier que les Iraniens ont débuté leur Coupe du monde ce lundi 21 novembre face à l’Angleterre. Les 11 joueurs ont décidé de ne pas chanter leur hymne national avant le coup d’envoi à Doha. Un geste en signe de soutien aux victimes des manifestations durement réprimées dans leur pays.

Depuis plus de deux mois, l’Iran est confronté à des manifestations et a durci le ton en bombardant à plusieurs reprises le Kurdistan d’Irak. Depuis la mort en détention le 16 septembre de la jeune kurde iranienne Mahsa Amini, des partis de gauche soutiennent activement les manifestations et dénoncent les discriminations dont souffre la minorité kurde en Iran que l’on compte au nombre de 10 millions sur une population de 83 millions.

Alireza Jahanbakhsh, capitaine de la sélection iranienne avait expliqué dans la semaine que les joueurs décideraient « collectivement » de chanter ou non l’hymne national. Les joueurs ont gardé le visage totalement impassible, tandis que sur le banc, un membre de la délégation chantait. « Femmes Vie Liberté », pouvait-on lire en anglais sur une banderole dans les tribunes occupées par les Iraniens, qui, retirée, a vite disparu. Le public a d’ailleurs copieusement hué l’hymne iranien.

Iran fans booed the national anthem ahead of their game with England, while players chose not to sing the national anthem.



They are protesting the death of Mahsa Amini and women's rights.



📽️ @seaningle pic.twitter.com/vLPGpMx7RF