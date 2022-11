Coupe du monde 2022: les affiches de ce lundi 21 novembre

Découvrez les rencontres au programme ce lundi 21 novembre, comptant pour la première journée des phases de groupe de la Coupe du monde 2022.

Lancée dimanche avec un Qatar-Equateur (0-2) en match d’ouverture, la première journée des phases de groupe de la Coupe du monde 2022 se poursuit ce lundi avec trois matchs au programme. Autres locataires du groupe A, le Sénégal et les Pays-Bas se retrouveront ce soir (17h GMT+1) au stade Al-Thumama pour ce qui s’annonce comme une finale dans cette poule.

Malgré les absences de Memphis Depay (l’ancien attaquant de l’OL n’est pas totalement apte à jouer 90 minutes a fait savoir son entraîneur) et de Sadio Mané, ce duel s’annonce passionnant avec deux équipes qui disposent d’effectifs truffés de talents, dont Kalidou Koulibaly ou Edouard Mendy dans le camp sénégalais et les stars bataves comme Frenkie de Jong et Virgil Van Dijk annoncées titulaires pour cette rencontre.

Entrée en lice du groupe B

Outre ce choc Sénégal-Pays-Bas, la journée de ce lundi verra également l’entrée en scène des locataires de la poule B. Favori pour le sacre suprême, l’Angleterre lance le bal dans ce groupe face à l’Iran. C’est le stade international de Khalifa de Doha d’une capacité de 40 000 places qui abritera ce match prévu à 14 heures (GMT+1).

Vainqueurs de la Coupe du monde 1966, les Three Lions courent depuis 56 ans vers sa deuxième couronne mondiale. Eliminés au premier tour lors du Mondial 2014 au Brésil, les Anglais ont fini quatrième en Russie en 2018. Alors que les hommes du sélectionneur Gareth Southgate rêvent de remporter le trophée de cette édition, l’équipe anglaise à les qualités pour atteindre son objectif.

On pense notamment à Trent Alexander-Arnold, Harry Kane, Marcus Rashford, John Stones, Phil Foden ou encore Raheem Sterling, tous appelés pour cette expédition. Mais faudrait d’abord prendre les trois points du match face à la sélection iranienne qui ne viendrait certainement pas en victime expiatoire.

Vingtième au classement FIFA, la formation iranienne est une équipe solide et difficile à manœuvrer. Et le sélectionneur Carlos Queiroz peut compter sur son duo d’attaque Sardar Azmoun/Mehdi Taremi.

Pays de Galles – États-Unis est l’autre affiche de cette première journée du groupe B. Gareth Bale devrait évidemment mener l’attaque des Rouges. Face à lui, Christian Pulisic, capitaine à seulement 24 ans, tentera de créer l’exploit avec la Team USA.

Les affiches du lundi (heure en GMT+1):

Angleterre-Iran (14 heures)

Sénégal-Pays-Bas (17 heures)

Pays de Galles-Etats-Unis (20 heures)