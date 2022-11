Coupe du monde 2022: la liste officielle du Brésil avec Neymar et sans Firmino

Le sélectionneur national du Brésil, Tite, a dévoilé ce lundi sa liste officielle des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022. Et le technicien auriverde a fait appel à 26 de ses éléments avec Dani Alves et sans Roberto Firmino.

Dans deux semaines très exactement, la planète foot vibrera au rythme de la Coupe du monde 2022. La grande messe du foot mondial aura lieu du 20 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. 32 équipes qualifiées à l’issue des phases éliminatoires, à l’exception du pays hôte, vont prendre part à cette phase finale. Mais en attendant le jour J très attendu de ce tournoi, l’heure est d’abord au dévoilement des listes officielles des nations en lice pour le sacre suprême.

Un exercice auquel s’est sacrifié le sélectionneur national du Brésil, Tite. Le technicien auriverde a en effet sélectionné 26 joueurs, dont le vétéran Dani Alves. Du haut de ses 39 ans, l’ancien joueur du Barça, du PSG et de la Juventus est convoqué pour ce Mondial en terre qatarie, certainement sa dernière avant sa retraite sportive.

Dans cette liste de Tite, on retrouve également les éternels habitués, Neymar, Casemiro, Thiago Silva, Alisson et Gabriel Jesus. Les nouvelles stars de l’équipe, Antony, Vinicius Jr et Rodrygo, sont également appelées et devraient disputer leur première rencontre en Coupe du monde.

En revanche, le sélectionneur brésilien a écarté l’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino, moins en forme en ce début de saison. Autres joueurs laissés à la touche, le milieu de terrain d’Aston Villa, Philippe Coutinho, et le géant défenseur d’Arsenal, Gabriel dos Santos Magalhães. Le Brésil est logé dans le groupe G au Mondial, en compagnie de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun.

Le groupe du Brésil pour la Coupe du monde 2022:

🚨 OFFICIEL ! La liste du Brésil pour la Coupe du monde ! 🇧🇷 pic.twitter.com/59wnkuIpW6 — Actu Foot (@ActuFoot_) November 7, 2022