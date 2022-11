Coupe du monde 2022: la liste du Sénégal avec Sadio Mané et Abdou Diallo

Le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Cissé, a dévoilé ce vendredi, sa liste des joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2022. Et le technicien local a appelé Sadio Mané et Abdou Diallo, blessés au genou.

Fin du suspens. Très attendue, la liste du Sénégal pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) est désormais disponible. Le sélectionneur national des Lions de la Téranga vient en effet de dévoiler son groupe des cadres retenus pour le voyage au Qatar. Et le technicien local a sélectionné 26 Lions avec Sadio Mané et Abdou Diallo. Pourtant victime d’une blessure à la tête du péroné survenue mardi contre le Werder Brême (6-1), l’ailier du Bayern Munich figure bien dans le groupe tout comme le défenseur de Leipzig, touché au genou lors d’une séance d’entrainement cette semaine avec le club allemand.

«On est en train de le suivre, on a envoyé le médecin de la Fédération. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’y pas d’opération. On s’est donné la possibilité de se retrouver la semaine prochaine. On refera une IRM dans 10 jours. J’ai préféré le garder car c’est une situation qu’on a déjà connue avec Ismaïla Sarr à la CAN. On se donnera tous les moyens nécessaires pour pouvoir le récupérer», s’est justifié Aliou Cissé sur le cas Sadio Mané.

Les autres cadres de l’équipe tels que Edouard Mendy, Kalildou Koulibaly, Gana Gueye ou encore Ismaila Sarr sont également convoqués. Les nouvelles recrues, Ismail Jakobs, Pathé Ciss et Nicolas Jackson sont aussi présents dans cette liste où elles pourraient disputer leurs premières minutes en phase finale d’une Coupe du monde.

Pour rappel, les Lions de la Téranga sont logés dans le groupe A aux côtés des Pays-Bas, l’Equateur et le pays organisateur. Les Sénégalais lancent leur tournoi le 21 novembre prochain face aux Oranjes au stade Al-Thumama, à partir de 16 heures (GMT).

La liste du Sénégal pour la Coupe du monde