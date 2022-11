Coupe du monde 2022: la liste du Canada avec Alphonso Davies

Adversaire du Maroc dans le groupe F, la liste du Canada pour la Coupe du monde 2022 est tombée. Le latéral du Bayern Munich, Alphonso Davies, fait partie du groupe.

Les publications des listes de joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre) se poursuivent avec la liste du Canada, dévoilée par le sélectionneur national John Herdman. Un effectif sans grande surprise avec à sa tête la star du Bayern Munich Alphonso Davies et le buteur de Lille Jonathan David.

MATCH à SUIVRE Serie A 2022-2023 Journée 15 Atalanta 2 : 3 Inter Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 PAR 5 : 0 AUX Serie A 2022-2023 Journée 15 MON 3 : 0 Salernitana Serie A 2022-2023 Journée 15 Verona 1 : 2 Spezia Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 BRE 2 : 1 TRO Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 MON 1 : 1 REI Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 LIL 1 : 0 ANG Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 NAN 2 : 2 AJA Premier League 2022-2023 Journée 16 BRI 1 : 2 AST Serie A 2022-2023 Journée 15 AS Roma 1 : 1 Torino Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 FSV Mainz 05 1 : 1 Eintracht Frankfurt Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Damissa 0 : 0 Dynamique Djougou Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Panthères 0 : 0 Réal Sport Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Hodio 0 : 0 Energie Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 Sitatunga FC 0 : 0 Adjidja Bénin Ligue Pro Ligue Pro Journée 1 ASVO 0 : 0 Djeffa Ligue 1 2022-2023 Regular Season Journée 15 STR 1 : 1 LOR Premier League 2022-2023 Journée 16 FUL 1 : 2 MUN Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 15 SC Freiburg 4 : 1 Union Berlin Serie A 2022-2023 Journée 15 AC Milan 2 : 1 Fiorentina < >

« Un enfant né dans un camp de réfugiés n’était pas censé y arriver! Mais nous voilà en train de participer à la Coupe du monde. Ne laissez personne vous dire que vos rêves sont irréalistes. Continuez à rêver, continuez à progresser« , a tweeté Alphonso Davies, dont la participation a été confirmée malgré une déchirure musculaire début novembre.

Les autres cadres de l’équipe dont Stephen Eustaquio, du FC Porto, Cyle Larin, du Club Brugge ou encore le vétéran Atiba Huchinson et les attaquants Tajon Buchanan, Junior Hoilett, Lucas Cavallini, Liam Millar et Ike Ugbo sont également présents. Le Canada lance sa compétition face à la Belgique (23 novembre), puis la Croatie (27 novembre) et enfin contre le Maroc, le 1er décembre dans le groupe F.

La liste du Canada pour la Coupe du monde 2022:

Gardiens: Milan Borjan (Étoile Rouge de Belgrade/SRB), James Pantemis (CF Montréal/CAN), Dayne St. Clair (Minnesota United/USA)

Défenseurs: Samuel Adekugbe (Hatayaspor/TUR), Joel Waterman (CF Montréal/CAN), Alistair Johnston (CF Montréal/CAN), Richie Laryea (Toronto FC/CAN), Kamal Miller (CF Montréal/CAN), Steven Vitória (Chaves/POR), Derek Cornelius (Panetolikos/GRE)

Milieux: Liam Fraser (KMSK Deinze/BEL), Ismaël Koné (CF Montréal/CAN), Mark-Anthony Kaye (Toronto FC/CAN), David Wotherspoon (St. Johnstone FC/ECO), Jonathan Osorio (Toronto FC/CAN), Atiba Hutchinson (Besiktas/TUR), Stephen Eustáquio (FC Porto/POR), Samuel Piette (CF Montréal/CAN)

Attaquants: Liam Millar (FC Bâle/SUI), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps/CAN), Iké Ugbo (Troyes/FRA), Tajon Buchanan (Club Bruges/BEL), Jonathan David (Lille/FRA), Cyle Larin (Club Bruges/BEL), Alphonso Davies (Bayern Munich/GER), Junior Hoilett (Reading/ENG)