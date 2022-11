Coupe du monde 2022: la liste du Cameroun avec Choupo-Moting et Bassogog

Le sélectionneur national du Cameroun, Rigobert Song, a dévoilé ce mercredi sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2022. Un groupe de 26 Lions Indomptables avec Choupo-Moting et Christian Bassogog.

A moins de deux semaines de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), les sélections appelées à cette grande messe du foot dévoilent peu à peu leurs listes des joueurs convoqués. C’est le cas du Cameroun qui a publié ce mercredi ses cadres retenus pour l’aventure en terre qatarie. Le sélectionneur national, Rigobert Song, a en effet fait appel à 26 Lions Indomptables avec Eric-Maxim Choupo-Moting. L’attaquant du Bayern Munich, très en forme cette saison, est sélectionné tout comme le taulier de Naples, Franck Zambo-Anguissa.

MATCH à SUIVRE Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln 1 : 2 Bayer Leverkusen Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC 2 : 1 Atalanta Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo 1 : 1 AS Roma La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM 1 : 0 Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla 1 : 2 Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol 0 : 1 Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH 1 : 0 FSV Mainz 05 Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt 4 : 2 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin 2 : 2 FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 RB Leipzig 3 : 1 SC Freiburg Serie A 2022-2023 Journée 14 Fiorentina 2 : 1 Salernitana Serie A 2022-2023 Journée 14 Inter 6 : 1 Bologna Serie A 2022-2023 Journée 14 Torino 2 : 0 Sampdoria La Liga 2022-2023 Journée 14 Mallorca 1 : 0 Atletico Madrid < >

Les cadres habituels comme André Onana, Moumi Ngamaleu, Vincent Aboubakar ou encore Karl Toko Ekambi sont également appelés ainsi que les binationaux Olivier Ntcham, Georges-Kévin Nkoudou et Bryan Mbeumo. Absent des dernières listes, l’ailier Christian Bassogog retrouve la confiance de Rigobert Song qui a aussi inséré des locaux dans la liste définitive: Souaibou Marou (Coton Sport de Garoua) et Jérôme Ngom Mbekeli (Colombe du Dja et Lobo). Surprise aussi avec la présence de Simon Ngapandouetnbu (Olympique de Marseille), qui ira au Qatar comme 3e gardien.

Logés dans le groupe G, les Camerounais affronteront au Mondial la Suisse (24 novembre), la Serbie (28 novembre) et le Brésil (2 décembre). Les Lions Indomptables avaient livré deux rencontres amicales en septembre dernier, contre l’Ouzbékistan (perdu 2-0) et la Corée du Sud (perdu 1-0). Les hommes de Rigobert Song vont disputer un dernier match contre le Panama, le 18 novembre, avant de s’envoler pour le Qatar.

La Liste du Cameroun pour le Mondial 2022:

Gardiens : André Onana, Simon Ngapandouetnbu, Epassi

Défenseurs : Fai, Mbaizo, Wooh, Nkoulou, Nouhou Tolo, Castelleto, Ebosse

Milieux : Oum Gouet, Hongla, Koundé Malong, Ntcham, Zambo Anguissa, Gael Ondoua

Attaquants : Aboubakar, Nsame, Choupo, Mbeumo, Ngamaleu, Karl Toko Ekambi, Ngom, Bassogog, Nkoudou, Souaibou

Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022.



PRÉPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA QATAR 2022#CMRJAM | #FRIENDLY | #FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES pic.twitter.com/lwa6mWrUOZ — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 9, 2022