Coupe du monde 2022: la liste de l’Uruguay avec Luis Suarez et Fede Valverde

La sélection uruguayenne a dévoilé son groupe des joueurs convoqués pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 qui s’ouvre le 20 novembre prochain au Qatar. Blessés et éloignés des pelouses plusieurs jours, Ronald Araujo et Edinson Cavani figurent sur la liste.

A un peu plus d’une semaine de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre), les sélections appelées à cette grande messe du foot dévoilent peu à peu leurs listes des joueurs convoqués. C’est le cas de l’Uruguay qui a publié ce jeudi ses cadres retenus pour l’aventure en terre qatarie. Et le sélectionneur national, Diego Alonso, a fait appel à un groupe de 25 joueurs.

Dans cette liste, on retrouve Edinson Cavani, pourtant blessé et éloigné des terrains depuis plusieurs jours. Victime d’une blessure à la cheville droite le 29 octobre dernier face au Barça (0-1) en Liga, l’attaquant de Valence n’a plus joué un seul match avec les Ché. L’ancien joueur du PSG et de Manchester United est même forfait pour la réception du Bétis Séville ce jeudi, à l’occasion de la quatorzième journée du championnat.

Blessé lors d’une rencontre avec le Barça et éloigné des pelouses depuis des semaines, Ronald Araujo sera aussi du voyage au Qatar tout comme Luis Suarez et la star du Real Madrid, Federico Valverde, très en forme en ce début de saison. Pour rappel, l’Uruguay a hérité du groupe H, dit de la mort, au Mondial. La céleste lancera son tournoi face à la Corée du Sud, le 24 novembre, avant de défier le Portugal quatre jours plus tard. Le 2 décembre, l’Uruguay affronte le Ghana lors de la dernière journée des phases de groupe.

Le groupe de l’Uruguay pour le Mondial 2022: