Coupe du monde 2022: écarté de la liste du Brésil, Roberto Firmino sort du silence

Dans un message posté sur les réseaux sociaux, Roberto Firmino a réagi à sa non convocation dans le groupe du Brésil pour la Coupe du monde 2022. Et l’attaquant de Liverpool a félicité les élus à cette grande messe mondiale.

Le sélectionneur national du Brésil, Tite, a dévoilé lundi sa liste des joueurs retenus pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 (20 novembre-18 décembre). Le technicien auriverde a dressé un groupe de 26 brésiliens avec des noms qui font certainement rêver les sélections africaines. De Neymar à Dani Alvès en passant par le capitaine du PSG, Marquinhos, et les stars du Real Madrid, Vinicius, Rodrygo et Eder Militao. Mais comme tout le monde ne pouvait pas été sélectionné, le coach brésilien a mis certains sur la touche. Dans cette liste, on retrouve le milieu de terrain d’Aston Villa, Philippe Coutinho, le géant défenseur d’Arsenal, Gabriel dos Santos Magalhães et l’attaquant de Liverpool, Roberto Firmino.

MATCH à SUIVRE La Liga 2022-2023 Journée 13 Rayo Vallecano - : - Real Madrid Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL Wolfsburg - : - Borussia Dortmund Serie A 2022-2023 Journée 14 Napoli - : - Empoli Serie A 2022-2023 Journée 14 Spezia - : - Udinese La Liga 2022-2023 Journée 14 Elche - : - GIR La Liga 2022-2023 Journée 14 Athletic Club - : - VAL Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Bayern Munich - : - WER Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfL BOCHUM - : - Borussia Monchengladbach Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 VfB Stuttgart - : - Hertha Berlin La Liga 2022-2023 Journée 14 Osasuna - : - Barcelona Serie A 2022-2023 Journée 14 CRE - : - AC Milan Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 FC Koln - : - Bayer Leverkusen Serie A 2022-2023 Journée 14 LEC - : - Atalanta Serie A 2022-2023 Journée 14 Sassuolo - : - AS Roma La Liga 2022-2023 Journée 14 ALM - : - Getafe La Liga 2022-2023 Journée 14 Sevilla - : - Real Sociedad La Liga 2022-2023 Journée 14 Espanyol - : - Villarreal Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Union Berlin - : - FC Augsburg Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 Eintracht Frankfurt - : - 1899 Hoffenheim Bundesliga 2022-2023 Regular Season Journée 14 SCH - : - FSV Mainz 05 < >

Ce dernier a notamment fait les frais de son début de saison assez moyen avec les Reds. Et si ce choix de son entraineur fait beaucoup parler au Brésil où certains l’imputent à l’aversion de Tite pour « Bobby », Firmino doit l’accepter avec amertume. Dans un message sur son compte Instagram, le joueur de 31 ans a d’ailleurs réagi à mise à l’écart. Mais loin de faire un scandale, le natif de Maceió a félicité les appelés pour ce voyage au Qatar.

« Hier, les choses ne se sont pas passées comme je l’avais imaginé ou rêvé toute ma vie, mais je regarde en arrière et je suis toujours reconnaissante à Dieu car il m’a déjà permis de vivre ce rêve en 2018. Je profite de cette occasion pour féliciter tous les invités », a écrit Firmino en légende d’une photo de lui sous les couleurs de l’équipe brésilienne. Pour rappel, le Brésil est logé dans le groupe G au Mondial, en compagnie de la Serbie, de la Suisse et du Cameroun.