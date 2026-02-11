Coupe d’Italie : Como bat Naples et rejoint les demi-finales

Naples a été éliminé en quarts de finale de la Coupe d’Italie après sa confrontation avec Como. La rencontre, disputée au stade Diego Armando Maradona, s’est achevée sur un score de 1-1 après le temps réglementaire et a été tranchée aux tirs au but où Como l’a emporté 7-6.

Dès le coup d’envoi, les visiteurs ont montré de l’agressivité : Jayden Addai a percé la défense napolitaine et a mis la défense sur la défensive. Rasmus Højlund a tenté de répondre pour les locaux sans parvenir à concrétiser. L’équilibre a persisté jusqu’à la 39e minute, moment choisi par Como pour obtenir un penalty que Martin Baturina a transformé, donnant l’avantage à son équipe à la pause.

La reprise a été marquée par une réaction immédiate du Napoli. Une minute après la remise en jeu, Højlund a trouvé Antonio Vergara, qui a remis les deux équipes à égalité. Malgré plusieurs tentatives de part et d’autre, le score est resté figé et la qualification s’est jouée lors de la séance de tirs au but.

Séance décisive