Coupe des nations de volleyball U21/zone 3: les Guépards et les Amazones fixés sur leur sort

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des nations zone 3 de volleyball des moins de 21 ans dans les catégories hommes et dames a été effectué mardi au Palais du 29 juillet au Niger, hôte du tournoi. Un tirage qui réserve du lourd, à priori, pour les sélections béninoises.

Les Guépards et les Amazones volleyeurs sont désormais fixés sur leur sort. Le tirage au sort de la compétition sous-régionale a été effectué mardi au Palais du 29 juillet au Niger, hôte du tournoi. 05 pays prennent part à ce tournoi zonal. Il s’agit du Bénin, du Niger, du Nigeria, du Ghana et de la Côte d’Ivoire. Le Nigéria et la Cote d’Ivoire ne joueront pas sur les deux tableaux (hommes et dames). Le géant de l’est est venu avec uniquement des Super Falcons volleyeuses tandis que la nation ivoirienne sera représentée rien que par des Eléphants hommes.

Selon le calendrier de la compétition, les matches se joueront en linéaire. Chez les dames, le Bénin entre en compétition dans l’après-midi de ce mercredi 05 juillet en match d’ouverture face au Niger. Chez les hommes, le Niger et la Côte d’Ivoire ouvriront le bal ce même jour.

Le programme des rencontres:

