Coupe de la Ligue 2025-2026 : la LSFP mise sur la jeunesse

La Ligue Sénégalaise de Football Professionnel a officialisé le lancement de sa Coupe de la Ligue pour la saison 2025-2026, dont les premiers matchs sont programmés pour le mercredi 18 février 2026. Conçue comme une rampe de lancement pour les jeunes pousses du pays, cette compétition met l’accent sur la formation et l’émergence de nouveaux talents.

Destinée à la catégorie des moins de 20 ans, l’épreuve rassemblera l’ensemble des clubs évoluant en Ligue 1 et Ligue 2. Pour assurer un encadrement et maintenir un niveau de jeu satisfaisant, chaque effectif disposera toutefois de la possibilité d’aligner jusqu’à trois joueurs d’expérience.

Le format retenu favorisera des confrontations courtes et intenses : huit groupes de quatre équipes seront constitués, et les rencontres se disputeront sur un seul tour aller. Cette configuration vise à limiter la charge de matches tout en garantissant une sélection compétitive et formatrice.

Une planification pensée avec le calendrier international

Le calendrier de la compétition a été établi en tenant compte des autres rendez‑vous majeurs de la saison. L’organisation a notamment intégré la tenue de la finale de la Coupe du Sénégal fixée au 17 mai 2026 ainsi que le début de la Coupe du Monde, programmé pour le 11 juin 2026, afin d’éviter les chevauchements et de préserver la disponibilité des joueurs.

Les clubs et les observateurs devront patienter jusqu’au lundi 9 février 2026 pour obtenir le planning complet des rencontres. Par cette initiative, la LSFP confirme sa stratégie : offrir davantage de temps de jeu aux jeunes, promouvoir la formation nationale et accroître le niveau de compétitivité du football professionnel sénégalais, tout en veillant à une organisation harmonieuse de la saison.