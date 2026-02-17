Benin Web TV
LIVE

Coupe de la Confédération de la CAF: le tirage des quarts et des demies dévoilé

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF s’est tenu ce mardi au Caire, en Égypte, dessinant des affiches relevées et plusieurs duels nord-africains.

Romaric DéguénonVoir tous ses articles
Le · MàJ le
Football
286vues
Coupe de la Confédération de la CAF: le tirage des quarts et des demies dévoilé
Publicité
1 min de lecture
Read in English
Google News
Sommaire

Le tirage au sort des quarts de finale et des demi-finales de la Coupe de la Confédération de la CAF s’est tenu ce mardi au Caire, en Égypte, dessinant des affiches relevées et plusieurs duels nord-africains.

Parmi les chocs à suivre, l’Olympique de Safi recevra le Wydad Casablanca lors du match aller d’un affrontement 100 % marocain. Les quarts de finale se disputeront le 15 mars (aller) et le 22 mars (retour). Les demi-finales sont programmées les 12 avril (aller) et 19 avril (retour).

Quarts de finale

  • Al Masry SC (Égypte) vs CR Belouizdad (Algérie)
  • Olympique de Safi (Maroc) vs Wydad Casablanca (Maroc)
  • AS Otoho (Congo) vs Zamalek SC (Égypte)
  • AS Maniema Union (RD Congo) vs USM Alger (Algérie)

Demi-finales

  • SF1 : AS Maniema Union / USM Alger vs Olympique de Safi / Wydad Casablanca
  • SF2 : Al Masry SC / CR Belouizdad vs AS Otoho / Zamalek SC

Articles liés

Football : Lumumba VEA signe un contrat record après la CAN 2025La sélection palestinienne invitée à un tournoi africain de footballMondial 2026: plus de 54 000 billets vendus en quelques heures pour les matchs du MarocOC Safi en quarts de finale de la Coupe CAF
Merci pour votre lecture — publicité