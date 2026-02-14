Coupe de la Confédération CAF J6 : USM Alger 0-0 OC Safi à la mi-temps

Au repos, le score reste vierge entre l’USM Alger et l’OC Safi (0-0), après une première période très disputée. Les Algérois ont largement dominé la possession et tenté d’imposer leur tempo dès l’entame, enchaînant séquences offensives et tentatives pour percer la défense adverse. Face à eux, les Marocains ont reculé et privilégié le jeu en transition, attendant leur opportunité pour lancer des contre-attaques rapides.

Malgré une nette supériorité territoriale, l’USM n’a pas réussi à concrétiser ses initiatives. La muraille défensive mise en place par l’OC Safi a compliqué la dernière passe, et son gardien s’est révélé décisif à plusieurs reprises, détournant des tentatives qui semblaient prometteuses. Côté algérois, le portier a aussi fait montre de sang-froid, coupant court aux rares incursions dangereuses adverses. Les deux gardiens ont donc largement contribué à maintenir la balance à zéro, en repoussant à tour de rôle des opportunités susceptibles de débloquer la partie.

Le second acte s’annonce déterminant : l’USM devra transformer sa domination en occasions concrètes et se montrer plus tranchante dans la zone de finition pour espérer ouvrir le score. Des ajustements tactiques et une meilleure efficacité dans le dernier geste seront nécessaires si les locaux veulent faire pencher la rencontre en leur faveur, tandis que l’OC Safi cherchera à profiter de chaque espace pour surprendre en contre.