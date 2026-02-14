Benin Web TV
Coupe de la Confédération CAF J6 : compositions officielles USM Alger – OC Safi

La dernière journée du groupe A de la Coupe de la Confédération de la CAF promet des étincelles à l’approche du coup d’envoi, avec un affrontement attendu entre l’USM Alger et l’OC Safi. L’enjeu est important : ces 90 minutes peuvent bouleverser la hiérarchie du groupe et déterminer la suite de la compétition pour les deux équipes.

Chaque formation a dévoilé sa feuille de match, révélant les intentions tactiques des staffs. L’USM Alger devrait s’appuyer sur un système en 4-3-3, recherchant un compromis entre solidité à l’arrière et dynamisme offensif pour prendre le contrôle du jeu. Les Rouge et Noir comptent notamment sur la percussion de leurs attaquants et la maîtrise du milieu pour dicter le rythme.

De son côté, l’OC Safi aligne une organisation en 5-3-2, choisie pour renforcer la protection de la zone défensive tout en conservant des options de contre-attaque. Le dispositif marocain vise à limiter les espaces et à perturber les combinaisons algéroises, tout en se donnant des possibilités de percées grâce à ses relayeurs et latéraux offensifs.

Alignements retenus

USM Alger (4-3-3) : Benbot – Che Malone – Dehiri – Chetti – Radouani – Merili – Likonza – Draoui – Ghacha – Khaldi – Kamagate.

OC Safi (5-3-2) : Hamiani – Karmoune – Serbout – Ferhani – Atik – El Bouchoali – El Moudane – El Morsli – Errahouli – Najari – Khannouss.

