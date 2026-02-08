Coupe de la CAF : San Pedro – USM Alger, match spécial pour Dramane Kamagaté

Dimanche soir, Dramane Kamagaté retrouve San Pedro dans un contexte chargé : l’attaquant ivoirien, parti en décembre dernier pour l’effectif algérien, revient dans son ancien stade à l’occasion de la cinquième journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération. Au-delà de l’aspect émotionnel, la rencontre présente un véritable enjeu sportif pour les deux équipes.

Dimanche soir, Dramane Kamagaté retrouve San Pedro dans un contexte chargé : l’attaquant ivoirien, parti en décembre dernier pour l’effectif algérien, revient dans son ancien stade à l’occasion de la cinquième journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération. Au-delà de l’aspect émotionnel, la rencontre présente un véritable enjeu sportif pour les deux équipes.

Kamagaté s’est montré redoutable depuis le début de la compétition, totalisant six réalisations, dont la moitié lors des tours préliminaires. Sous les couleurs de son ancien club, il avait notamment ouvert le score lors de la première confrontation face aux Algériens, match spectaculaire finalement remporté 3-2 par les visiteurs ; une prestation qui montrait déjà son efficacité, même confronté à ce qui deviendrait son nouveau club.

Depuis son arrivée en Algérie, l’attaquant n’a pourtant pas encore marqué avec son nouveau maillot dans cette même Coupe de la Confédération. Ce déplacement en Côte d’Ivoire pourrait être l’occasion idéale pour débloquer son compteur et retrouver le chemin des filets sur la scène continentale.

Si Kamagaté parvenait à inscrire un but, il rejoindrait un cercle restreint de joueurs ayant fait trembler les filets à la fois contre leur ancien et contre leur actuel club au cours d’une même saison de compétition continentale. Par ailleurs, l’issue du match est cruciale pour le club algérien qui vise la première place du groupe, tandis que San Pedro cherchera à tirer profit de son public pour produire une grande performance.

Avec la pression de l’enjeu et le poids des souvenirs, tous les regards devraient se porter sur l’attaquant ivoirien : entre passé récent et nouvelles ambitions, il pourrait bien être au cœur d’un épisode marquant de cette édition de la Coupe de la Confédération.