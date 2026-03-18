Coupe de la CAF : programme des matches du jour

La Coupe de la Confédération de la CAF reprend ses quarts aller ce dimanche, avec deux affiches qui attirent déjà l’attention des supporters africains. À Lubumbashi, l’AS Maniema Union va vivre un moment inédit en recevant l’USM Alger au stade TP Mazembe à 13h00 GMT. Pour le club de Kindu, qui découvre la phase finale à ce niveau, la rencontre représente un véritable test face à une formation algérienne riche d’expérience et désireuse de prendre l’ascendant dès le match aller.

En soirée, c’est au Maroc que se jouera un autre duel spectaculaire : l’Olympique de Safi accueille le Wydad Athletic Club au stade El Massira à 23h00. Cette confrontation 100% marocaine oppose un Wydad habitué des grandes joutes continentales à une équipe de Safi qui a su montrer une grande solidité durant la phase de groupes. Les Safiots tenteront de troubler les plans des « Rouges » devant leur public, avant de se rendre au match retour.

Ces deux rencontres s’inscrivent dans un tableau final particulièrement dense cette saison, où la moindre erreur peut coûter cher. Après les premiers matches disputés samedi, les résultats de dimanche seront cruciaux pour établir une hiérarchie provisoire avant les retours programmés le week-end prochain, et les observateurs scruteront autant les favoris que les prétendants à la surprise.

Points clés avant les matchs

Sur le plan tactique, Maniema Union devra composer avec la pression d’un premier rendez-vous historique tout en essayant de contenir les initiatives offensives des Algériens, qui misent sur des éléments d’expérience comme Glody Likonza pour imposer leur tempo. À Safi, l’enjeu sera de résister au fonds de jeu et à la maîtrise collective du Wydad, tout en exploitant au mieux l’avantage du terrain et l’appui des supporters.

Publicité