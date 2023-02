Coupe de la CAF: le TP Mazembe et l’ASEC écrasés, les résultats de la 2è journée

La Coupe de la Confédération de la CAF était à l’honneur dimanche avec les rencontres de la deuxième journée des phases de groupe. Découvrez les résultats des matchs disputés.

Après avoir remporté sa première rencontre, le TP Mazembe a subi sa première défaite en s’inclinant 3-1 sur le terrain de Young Africans. Les Tanzaniens ont marqué par l’intermédiaire de Kennedy Musonda (7e), Mudathir Yahya (11e) et le Congolais Tuisila Kisinda (90e+2), tandis qu’Alex Ngonga a sauvé l’honneur pour les visiteurs (80e).

Par conséquent, les Tunisiens de l’US Monastir, qui ont ramené un match nul contre le Real Bamako (1-1) lors de leur rencontre au Mali, sont la seule équipe invaincue dans le groupe D et occupent la tête du classement.

L’ASEC Mimosas a également connu une lourde défaite, après avoir fait match nul à domicile contre le DCMP lors de la première journée (0-0). Les Ivoiriens ont été battus 3-0 par Rivers United lors de leur déplacement au Nigeria. Malachi Ohawume (1ère), Ukeme Williams (42e) et Ngweni Ndasi (48e) sont les buteurs de cette rencontre. L’ASEC s’est désormais retrouvée dernière du groupe B, dominée par les Diables Noirs qui ont résisté à DCMP (0-0) lors du derby congolais

Quant à la poule C, tout va bien pour les FAR Rabat. Après leur bon match nul en Égypte contre Pyramides (2-2), les Marocains ont largement battu les Togolais d’ASKO de Kara à domicile (5-1). Mohamed Hrimat (39e), Ahmed Hammoudan (50e), Igmane Hamza (63e), Mustapha Sahd (67e) et Zakaria Fati (92e) sont les buteurs de cette partie. Pyramids peine en revanche à décoller et concède un deuxième match nul lors de leur rencontre contre les Égyptiens du Future FC (1-1).

Enfin, dans le groupe A, les Sud-Africains de Marumo Gallants sont en tête après leur nouvelle victoire sur le terrain de Lupopo (1-2), qui a confirmé une journée difficile pour les clubs congolais (deux défaites et un match nul à domicile). L’USM Alger est solidement installé à la deuxième place après être rentrée indemne de son déplacement chez les Libyens d’Al Akhdar (1-1). Le Botswanais Tumusan a égalisé, dix minutes après l’ouverture du score adverse (77e).

Les résultats de la 2e journée de la Coupe de la Confédération

Le classement groupe par groupe