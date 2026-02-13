Coupe de la CAF J6 : programme et enjeux de la dernière journée de poules

La dernière journée de la phase de groupes de la Coupe CAF, programmée ce week-end, pourrait bien trancher les derniers bilans pour les places en quarts. À partir du samedi 14 février 2026, plusieurs formations encore en lice devront arracher la victoire pour conserver un espoir de prolonger leur parcours continental.

La dernière journée de la phase de groupes de la Coupe CAF, programmée ce week-end, pourrait bien trancher les derniers bilans pour les places en quarts. À partir du samedi 14 février 2026, plusieurs formations encore en lice devront arracher la victoire pour conserver un espoir de prolonger leur parcours continental.

Dans les poules A et C, la donne semble en grande partie réglée avant le coup d’envoi, mais le groupe C comporte tout de même un enjeu sensible. CR Belouizdad, leader avec 12 points, se déplace face à AS Otôho d’Oyo, deuxième à neuf unités : un faux pas du premier pourrait remettre en question sa suprématie et intensifier la pression autour de cette affiche.

Le groupe B reste animé et indécis. Wydad AC, solide avec 12 points, reçoit Azam FC (9 pts) dans un duel décisif pour la qualification directe. Pendant ce temps, AS Maniema Union, également à neuf points, espère dépendre d’un résultat favorable du Wydad pour garder une chance de se qualifier à la différence de points ou au jeu des résultats croisés.

Publicité

Focus sur le groupe D et calendrier des matches

La poule D suscite un intérêt particulier : Kaizer Chiefs compte dix points, Zamalek huit et Al Masry sept, trois équipes qui se disputent deux tickets pour la phase suivante. Al Masry se trouve dans l’obligation de l’emporter contre ZESCO United et d’espérer des erreurs de ses rivaux pour espérer se qualifier. Le face-à-face entre Kaizer Chiefs et Zamalek promet d’être déterminant, chaque action pouvant peser lourd dans l’issue du groupe.

Samedi 14 février 2026

16h00 GMT : Al Masry vs ZESCO United

Publicité

16h00 GMT : Zamalek vs Kaizer Chiefs

19h00 GMT : USM Alger vs OC Safi

Dimanche 15 février 2026

Publicité

13h00 GMT : AS Maniema Union vs Nairobi United

14h00 GMT : Wydad AC vs Azam FC

16h00 GMT : Djoliba AC vs San Pedro FC

Publicité

16h00 GMT : Stellenbosch FC vs Singida Black Stars