Coupe de la CAF J5 : Nzaou, El Moudane, Belhocini et Kamagate en tête du classement des buteurs

Après cinq journées disputées dans les poules de la Coupe de la Confédération CAF 2025/26, la lutte pour le titre de meilleur buteur demeure extrêmement serrée. Quatre attaquants se partagent pour l’instant la première place avec trois réalisations chacun : Pomi Nzaou (AS Otoho), Soufian El Moudane (Olympic Safi), Abdennour Belhocini (CR Belouizdad) et Dramane Kamagate (USM Alger).

Chacun de ces joueurs s’est illustré en trouvant le chemin des filets à des moments décisifs, contribuant ainsi à maintenir leurs équipes en course au sein de groupes souvent équilibrés. Leurs interventions offensives ont parfois fait la différence dans des rencontres où chaque point compte.

Plusieurs autres footballeurs totalisent deux buts, ce qui laisse planer l’incertitude quant à l’identité du futur meilleur réalisateur de la compétition. Avec encore des matches au programme, le classement peut évoluer rapidement et réserver des surprises.

Course au soulier d’or

Les prochaines journées s’annoncent déterminantes : une performance isolée peut propulser un joueur en tête, tandis qu’une série de matches sans marquer fera reculer un prétendant. Les entraîneurs et supporters suivent de près ces chiffres, conscients que les contributions individuelles pèsent aussi lourd que les dynamiques collectives pour l’issue des qualifications.

Au-delà du palmarès personnel, ces buteurs influencent directement les ambitions continentales de leurs clubs. À mesure que la phase de groupes avance, la bataille pour les premières places au classement des buteurs promet d’être aussi intense que celle pour les tickets de qualification, avec des revirements possibles jusqu’au terme de la phase régulière.