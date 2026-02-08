Coupe de la CAF J5 : CR Belouizdad 1-0 à la mi-temps à Singida

Au terme de la première période, le CR Belouizdad mène 1-0 face à Singida Black Stars après un but précoce signé Abdennour Belhocini à la 3e minute. Cette ouverture du score a donné l’avantage psychologique aux Algériens dès les premières minutes.

Les Belouizdadis ont démarré la rencontre sur un tempo élevé, affichant une grande activité offensive et une bonne précision dans le dernier geste. Progressivement, Singida Black Stars a pris davantage la possession du ballon et a tenté de revenir dans la partie, sans pourtant parvenir à créer de brèches significatives dans une défense adverse bien organisée.

Plusieurs actions chaudes ont ponctué la première mi-temps : un tir de Belkhir qui a frôlé le montant et un contre mené par Keddad, finalement stoppé par Habibu, figurent parmi les opportunités les plus nettes. Globalement, Belouizdad a su conserver sa solidité défensive tout en restant dangereux en transition.

Enjeux et scénarios pour la deuxième période