Coupe de la CAF J5 : CR Belouizdad 1-0 à la mi-temps à Singida
Au terme de la première période, le CR Belouizdad mène 1-0 face à Singida Black Stars après un but précoce signé Abdennour Belhocini à la 3e minute. Cette ouverture du score a donné l’avantage psychologique aux Algériens dès les premières minutes.
Les Belouizdadis ont démarré la rencontre sur un tempo élevé, affichant une grande activité offensive et une bonne précision dans le dernier geste. Progressivement, Singida Black Stars a pris davantage la possession du ballon et a tenté de revenir dans la partie, sans pourtant parvenir à créer de brèches significatives dans une défense adverse bien organisée.
Plusieurs actions chaudes ont ponctué la première mi-temps : un tir de Belkhir qui a frôlé le montant et un contre mené par Keddad, finalement stoppé par Habibu, figurent parmi les opportunités les plus nettes. Globalement, Belouizdad a su conserver sa solidité défensive tout en restant dangereux en transition.
Enjeux et scénarios pour la deuxième période
La seconde mi-temps s’annonce indécise. Singida devra hausser le rythme et se montrer plus tranchant dans le dernier tiers pour forcer l’égalisation, tandis que Belouizdad peut chercher à exploiter les espaces laissés en contre pour creuser l’écart. Les choix tactiques et les éventuels changements opérés par les entraîneurs seront déterminants : pressing accru, multiplication des centres ou étirement du jeu pourraient modifier la physionomie du match. Les prochains quarante-cinq minutes devraient donc être marquées par des phases de jeu plus ouvertes et une intensification des efforts des deux formations.