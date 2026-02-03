Coupe de France : OL reçoit Laval en 8es

Mercredi soir au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais, actuellement 4e de Ligue 1, reçoit le Stade Lavallois, 17e de Ligue 2, dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Le coup d’envoi est programmé à 19h30 GMT et la rencontre suscite une attention particulière du côté des Rhodaniens.

Mercredi soir au Groupama Stadium, l’Olympique Lyonnais, actuellement 4e de Ligue 1, reçoit le Stade Lavallois, 17e de Ligue 2, dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France. Le coup d’envoi est programmé à 19h30 GMT et la rencontre suscite une attention particulière du côté des Rhodaniens.

Lors de la conférence de presse tenue la veille, l’entraîneur Paulo Fonseca a exposé les objectifs du club pour cette épreuve : viser une longue série de matchs tout en avançant prudemment, étape après étape. Il a insisté sur la spécificité des matchs de Coupe, où la moindre négligence peut coûter cher, et a appelé ses joueurs à aborder la partie avec sérieux, combativité et détermination.

Le technicien portugais a aussi été interrogé sur l’intégration de sa nouvelle recrue, Roman Yaremchuk. Fonseca a souligné que l’Ukrainien apporte des qualités d’attaquant de surface qui faisaient défaut à l’effectif. Selon lui, Yaremchuk peut offrir une présence dans la zone de vérité là où certains de ses coéquipiers ont des profils différents, et sa venue permet d’envisager d’autres schémas offensifs, notamment face à des défenses basées.

Publicité

Aspects tactiques et pièges à éviter