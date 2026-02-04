Coupe de France : Aubameyang inscrit son 6e but de la saison pour Marseille

Marseille n’a laissé aucune chance à Rennes lors des huitièmes de finale de la Coupe de France, s’imposant largement sur le score de 3-0 dans une rencontre où le groupe entraîné par Roberto De Zerbi a contrôlé le tempo du début à la fin.

La partie avait pourtant été bousculée dès l’entame, Amine Gouiri ouvrant le score dès la deuxième minute. Après une première période équilibrée, l’OM a répondu immédiatement après la pause grâce à Mason Greenwood, qui a relancé les siens en trouvant le filet à la 46e minute.

Entré en jeu à la 78e minute à la place d’Amine Gouiri, Pierre-Emerick Aubameyang n’a pas tardé à se faire remarquer. Bien servi par Greenwood, l’attaquant gabonais a inscrit le troisième but marseillais, scellant le succès olympien et confirmant sa capacité à peser, même lorsqu’il débute la rencontre sur le banc.

