Coupe de France : Amine Gouiri tente une frappe dès l’ouverture du match pour Marseille

Ce mardi 3 février 2026, l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais se retrouvent pour un 8e de finale de la Coupe de France. Dès l’entame, Amine Gouiri a brisé la parité en inscrivant un but à la deuxième minute, offrant à son équipe un avantage très précoce et une dose de confiance immédiate.

Football
1 min de lecture
Dans le quart d’heure initial, l’attaquant algérien s’est déjà distingué en cumulant une réalisation et une tentative cadrée, illustrant une présence offensive soutenue. Sa capacité à se montrer dangereux dès les premiers instants traduit une forme du moment et une adaptation rapide au système marseillais.

Depuis son arrivée à l’OM, ses statistiques confirment son influence : 30 rencontres disputées, 19 buts marqués et 6 passes décisives. Ces chiffres témoignent d’un apport conséquent, tant en termes de finition que de création pour ses partenaires.

