Benin Web TV
LIVE

Coupe de France (8es) : Rennes annonce son groupe pour le déplacement à Marseille

Le Stade Rennais se rend ce soir au Vélodrome pour y affronter l’Olympique de Marseille en 8es de finale de la Coupe de France. Le coup d’envoi est fixé à 20h10 (GMT) et la rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1 ainsi que sur France 2.

Le · MàJ le
Football
495vues
Coupe de France (8es) : Rennes annonce son groupe pour le déplacement à Marseille
Publicité
1 min de lecture
Google News
Sommaire

Le Stade Rennais se rend ce soir au Vélodrome pour y affronter l’Olympique de Marseille en 8es de finale de la Coupe de France. Le coup d’envoi est fixé à 20h10 (GMT) et la rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1 ainsi que sur France 2.

Pour ce déplacement en Provence, l’entraîneur Habib Beye a choisi un groupe composé de 21 éléments. Le technicien peut compter sur le retour de son capitaine Valentin Rongier, mais devra faire sans Djaoui Cissé et Przemysław Frankowski, indisponibles pour la confrontation.

Face à une formation marseillaise attendue à domicile, Rennes cherchera à imposer son jeu malgré l’importance du défi et l’effet du Vélodrome sur la physionomie de la rencontre.

Publicité

Les joueurs retenus

Les portiers sélectionnés sont Akabou, Silistrie et Samba.

En défense, le staff a retenu Brassier, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Seidu, Merlin et Nagida.

Au milieu de terrain, Kamara, Rongier, Camara et Szymanski figurent dans la liste.

Publicité

Enfin, l’attaque se compose d’Al Tamari, Blas, Embolo, Quinonez, Lepaul et Mukiele.

Articles liés

Coupe de France : Aubameyang inscrit son 6e but de la saison pour MarseillePremier League égyptienne (J17) : Al Ahly fait match nul contre National Bank of EgyptTosin Aiyegun de retour avec Lorient pour la Coupe de FranceJunior Olaitan transféré à Beşiktaş
Merci pour votre lecture — publicité