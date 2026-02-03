Coupe de France (8es) : Rennes annonce son groupe pour le déplacement à Marseille

Le Stade Rennais se rend ce soir au Vélodrome pour y affronter l’Olympique de Marseille en 8es de finale de la Coupe de France. Le coup d’envoi est fixé à 20h10 (GMT) et la rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1 ainsi que sur France 2.

Pour ce déplacement en Provence, l’entraîneur Habib Beye a choisi un groupe composé de 21 éléments. Le technicien peut compter sur le retour de son capitaine Valentin Rongier, mais devra faire sans Djaoui Cissé et Przemysław Frankowski, indisponibles pour la confrontation.

Face à une formation marseillaise attendue à domicile, Rennes cherchera à imposer son jeu malgré l’importance du défi et l’effet du Vélodrome sur la physionomie de la rencontre.

Les joueurs retenus

Les portiers sélectionnés sont Akabou, Silistrie et Samba.

En défense, le staff a retenu Brassier, Rouault, Jacquet, Aït Boudlal, Seidu, Merlin et Nagida.

Au milieu de terrain, Kamara, Rongier, Camara et Szymanski figurent dans la liste.

