Coupe de France (8es) : l’OM domine le Stade Rennais à la mi-temps

La soirée de Coupe de France a débuté au Vélodrome avec la réception du Stade rennais par l’Olympique de Marseille. Très rapidement, les Phocéens ont pris l’avantage : Merlin perdait un ballon que récupérait Weah, qui servait en retrait pour Gouiri. L’attaquant, en glissant son pied pour dévier le cuir, a trouvé le chemin des filets dès la 2e minute.

Les Bretons ont ensuite essayé de réagir. Une tentative de contre-interception d’Ait-Boudlal a profité à Gouiri, lequel a tenté une frappe sans puissance, facilement captée par Samba à la 17e minute. Quelques minutes plus tard, Nwaneri a commis une faute sur Kamara et a été sanctionné d’un carton jaune ; la vidéo-assistance n’étant pas utilisée à ce tour, la décision est restée sur l’action du terrain.

Peu après, Al-Tamari s’est illustré en dehors de la surface avec une lourde tentative repoussée par De Lange (26e). Kamara, touché suite à la faute, n’a pas pu poursuivre et a été remplacé par Nagida vers la 30e minute. Avant la pause, Seidu a lui aussi reçu un avertissement pour une intervention sur Paixao (41e).

Première période à l’avantage de Marseille

Dans le temps additionnel, un centre de Szymanski a semé le désordre dans la surface phocéenne : De Lange n’a pas assuré la prise de balle et Al-Tamari a repris de la tête à la 45e+1, sans toutefois empêcher que l’arbitre renvoie les deux équipes aux vestiaires sur le score en faveur de l’OM (1-0).

Parallèlement, dans l’autre match du soir, le Stade de Reims se montrait dominateur face au Mans. Après 72 minutes, les Rémois menaient 2-0 grâce à un doublé de Théo Léoni, trouvé sur des actions à la 38e et à la 71e minute.