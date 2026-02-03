Coupe de France 8es : les 11 titulaires de Marseille et Rennes dévoilés

Roberto De Zerbi et Habib Beye ont rendu publiques leurs équipes titulaires avant la réception, ce soir à 21h10, de Rennes à l’Orange Vélodrome pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le rendez-vous opposera deux équipes en quête de qualification pour le tour suivant.

Roberto De Zerbi et Habib Beye ont rendu publiques leurs équipes titulaires avant la réception, ce soir à 21h10, de Rennes à l’Orange Vélodrome pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Le rendez-vous opposera deux équipes en quête de qualification pour le tour suivant.

Le coach marseillais doit composer sans ses dernières recrues Abdelli et Nnadi, qui ne figurent pas sur la feuille de match. De Lange est aligné dans les cages en lieu et place de Rulli, tandis que l’attaque est confiée à un quatuor composé de Nwaneri, Greenwood, Paixao et Gouiri. Jonathan Rongier débutera la rencontre parmi les remplaçants.

Côté rennais, Habib Beye a opté pour Al-Tamari et Lepaul en attaque ; l’effectif breton devra toutefois se passer d’Embolo, indisponible pour cette échéance. Le technicien a affiné son onze pour tenter de contrer les velléités offensives marseillaises.

Publicité

Compositions

Marseille : De Lange dans les buts ; une défense formée par Weah, Balerdi (capitaine), Medina et Emerson ; au milieu Højbjerg et Timber ; devant Nwaneri, Greenwood, Paixao et Gouiri.

Rennes : Samba porte le brassard et prend place dans les cages ; la ligne défensive comprend Seidu, Aït-Boudlal, Jacquet et Rouault ; au milieu Merlin, Camara, Kamara et Szymański ; en attaque Lepaul et Al-Tamari.