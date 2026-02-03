Coupe d’Allemagne (quart de finale) : Stuttgart affronte Holstein

Benin Web TV
Le VfB Stuttgart se prépare à affronter Holstein Kiel ce mercredi à 19h45 GMT, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Cette rencontre constitue une étape importante dans le parcours du club dans la compétition et mobilise toute l’attention autour de l’équipe.

À la veille du match, l’entraîneur Sebastian Hoeness s’est présenté en conférence de presse pour exposer son état d’esprit et ses objectifs. Il a insisté sur la nécessité d’aborder la partie avec sérieux et sang-froid, soulignant que la manière de jouer sera aussi déterminante que la volonté affichée sur le terrain.

Le technicien a rappelé que cette affiche offre à son effectif la possibilité de franchir un palier et de viser les demi-finales. Pour lui, il ne s’agit pas seulement d’une rencontre isolée, mais d’une opportunité à saisir pour prolonger la dynamique du club dans la compétition.

Les axes de préparation

Hoeness a mis l’accent sur la concentration collective et la lecture intelligente du jeu, précisant que chaque décision, ballon perdu ou gagné, pourra peser lourd sur l’issue du match. Il a également laissé entendre que l’équipe avait travaillé des solutions tactiques adaptées à l’adversaire, sans toutefois dévoiler de détails susceptibles d’avantager Kiel.

