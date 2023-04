Coupe d’Allemagne: le Bayern éliminé par Fribourg, Thomas Tuchel dépité

Le Bayern Munich a été battu (1-2) par Fribourg, ce mardi soir, en quart de finale de la Coupe d’Allemagne et quitte donc la compétition. Déjà un premier accroc pour le nouvel entraîneur Thomas Tuchel qui est apparu amer en conférence de presse d’après-match.

Après des débuts idylliques, avec une victoire (4-2) contre Dortmund dans le Klassiker, le Bayern Munich de Thomas Tuchel accueillait ce mardi soir Fribourg en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Pourtant largement favoris pour ce duel, les coéquipiers de Thomas Müller vont se faire surprendre et concédé une défaite sur le score de 1-2, synonyme d’élimination de la compétition.

Tout avait bien commencé pour les Munichois avec l’ouverture de la marque à la 19e minute par Dayot Upamecano. Une avance de courte durée, puisque, huit minutes plus tard, Hofler ramenait Fribourg dans le match (1-1). A la pause, les deux équipes se neutralisaient. Au retour des vestiaires, les visiteurs ont tenu bon à l’Allianz Arena et se sont même offert le luxe de terrasser leur hôte sur un penalty obtenu dans le temps additionnel suite à une main de Musiala. Lucas Höler ne s’est pas fait prier pour asséner le coup de grâce aux Bavarois. Score final 1-2.

Thomas Tuchel dépité.

Thomas Tuchel connaît donc sa première défaite sur le banc du Bayern Munich, seulement après deux matches. En conférence de presse après cette contre-performance face à Fribourg, le technicien allemand était évidemment déçu.

«Bien sûr que c’est une grosse déception. Je ne sais pas si c’est bien mérité, mais ça n’a pas d’importance au final non plus. Nous étions bons voire très bons dans les phases de jeu, mais la volonté ultime manquait peut-être. Mais la passion n’est pas le problème. Malheureusement, les passes dans le dernier tiers ne sont pas arrivées. Maintenant, nous devons respirer profondément. Cela va nous hanter un moment, mais il faut digérer et en tirer les leçons», a expliqué l’ancien coach du Paris Saint-Germain, relayé par Footmercato, avant de pousser un coup de gueule.

Le coach âgé de 49 ans a critiqué Jamal Musiala pour avoir commis une faute de main en fin de match, entraînant ainsi un penalty et l’élimination de son équipe (2-1). «De nos jours, vous ne pouvez plus sauter comme ça. Vous ne pouvez tout simplement pas faire ça (…) Il a pris un risque insensé. Nous avons perdu deux duels de la tête dans la surface de réparation à la dernière minute. Pour tout le monde, il faut engager son corps, être plus stable, être plus dur». Le Bayern Munich va tenter de se relancer le weekend prochain en championnat, avant de retrouver Manchester City en quart de finale aller de la Ligue des champions.