Coupe d’Allemagne : Bayer Leverkusen élimine le FC St. Pauli

Le Bayer Leverkusen a décroché son ticket pour les demi-finales de la Coupe d’Allemagne en dominant le FC St. Pauli 3-0, mardi soir lors des quarts de finale. Opposés à domicile, les joueurs dirigés par Kasper Hjulmand n’ont laissé guère d’espaces à leurs adversaires et ont géré la rencontre avec assurance.

La formation de Leverkusen a pris l’initiative dès le début et a vu ses efforts récompensés à la 31e minute grâce à un but de Martin Terrier, qui a libéré son équipe après une bonne entame collective. La maîtrise du ballon et la pression constante ont rapidement mis le bloc de St. Pauli en difficulté.

Au retour des vestiaires, les Werkself ont accentué leur contrôle du match. À la 63e minute, Patrik Schick a doublé la mise sur une passe bien sentie d’Aleix García, portant un coup dur aux espoirs de relance des visiteurs, ceux-ci montrant malgré tout du courage mais manquant d’armes offensives pour inverser la tendance.

Temps fort et enseignements