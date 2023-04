Coupe CAF: USM Alger vs FAR Rabat, ASEC Mimosas vs US Monastir, le tirage complet des quarts de finale

Le tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de la CAF a été effectué mercredi au siège de la CAF au Caire en Egypte.

En raison de l’absence de la RS Berkane, qui détient actuellement le titre mais a été éliminée de manière prématurée, ainsi que du TP Mazembe, évincé dès la phase de groupes, la grosse affiche de ces quarts de finale de la Coupe de la CAF est sans doute l’opposition entre l’USM Alger et FAR Rabat. Un match qui promet d’être électrique, fondé sur des tensions diplomatiques entre l’Algérie et le Maroc. Il est prévu des difficultés de déplacement pour les FAR, étant donné que l’Algérie a fermé son espace aérien à son voisin.

Ayant réussi à se hisser en tête de son groupe, l’ASEC Mimosas effectuera de son côté un déplacement périlleux en Tunisie pour affronter l’US Monastir, l’équipe qui a éliminé le TP Mazembe et qui ne peut plus être considérée comme une surprise. Toujours en quête d’une victoire dans cette compétition, le richissime Pyramids FC devra se mesurer aux Sud-Africains de Marumo Gallants, qui ont fait forte impression lors de la phase de groupes. Enfin, l’affrontement entre Rivers United et Young Africans s’annonce incertain. A noter que les matchs aller sont prévu au 23 avril et la manche retour au 30 avril.

Le programme des quarts de finale

Quart n°1 : Pyramids FC (Égypte)-Marumo Gallants (Afrique du Sud)

Quart n°2 : US Monastir (Tunisie)-Asec Mimosas (Côte d’Ivoire)

Quart n°3 : USM Alger (Algérie)-AS FAR Rabat (Maroc)

Quart n°4 : Rivers United (Nigeria)-Young Africans (Tanzanie)

Les affiches des demi-finales

Quart n°4-Quart n°1

Quart n°2-Quart n°3