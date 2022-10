Coupe CAF: RS Berkane, Real Bamako, toutes les équipes qualifiées

Le deuxième tour préliminaire de la Coupe CAF s’est achevé ce dimanche avec les dernières rencontres de la manche retour. Découvrez les résultats des matchs disputés.

A l’instar de la Ligue des champions, le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF a connu son épilogue dimanche soir. La manche retour de cette deuxième étape se jouait en effet à travers les pelouses africaines. Tenant du titre, la Renaissance Sportive de Berkane a assuré sa qualification pour le tour de cadrage du tournoi africain.

Le club marocain a validé son ticket après sa victoire à domicile face à Kwara United (2-0). Battus 3-1 à l’aller, les Marocains valident donc leur qualification grâce à la régle du but marqué à l’extérieur. L’autre club chérifien dans ce second tour, FAR Rabat, a aussi composté son billet pour la prochaine phase grâce à sa double victoire contre les Ghanéens d’AngloGold Ashanti (4-0, 1-0).

Bourreau de Kipanga SC (7-0) après le match nul (0-0) à l’aller, le Club Africain va également disputer le tour de cadrage, tout comme les Tunisiens de CS Sfaxien, victorieux des Ethiopiens de Fasil Kenema (1-0). Deux représentants de la RDC joueront aussi ce dernier tour avant les phases de groupe. Il s’agit de DC Motema Pembe, tombeur de St Michel Utd à domicile (2-0), et St Eloi Lupopo, qui a fait match nul avec Sagrada Esperanca en Angola (0-0) mais se qualifie grâce à sa victoire à l’aller (2-0).

Tirage au sort mardi

A noter que le tirage au sort du tour de cadrage sera effectué ce mardi. Sont en lice, les 16 qualifiés du 2e tour et les 16 reversés de la Ligue des champions. Les 16 vainqueurs de ces doubles confrontations se qualifieront pour la phase de groupes de cette Coupe CAF.

Les résultats du 2e tour préliminaire retour de la Coupe de la Confédération (En gras, les qualifiés; entre parenthèses, le score de l’aller)

Renaissance Berkane (Maroc) 2–0 Kwara United (Nigeria) (1-3)

JS Saoura (Algérie) 0–0 SC Gagnoa (Côte d’Ivoire) (0-1)

Pyramids FC (Egypte) 7–0 Al Hilal Alsahil (Soudan) (2-0)

CS Sfaxien (Tunisie) 1–0 Fasil Kenema (Ethiopie) (0-0)

Zesco Utd (Zambie) 1–1 Royal AM (Afrique du Sud) (0-0)

Sagrada Esperanca (Angola) 0–0 St Eloi Lupopo (RD Congo) (0-2)

Marumo Gallants (Afrique du Sud) 1–0 Elgeco Plus (Madagascar) (3-1)

AngloGold Ashanti Golden Boys (Guinée) 0–1 FAR Rabat (Maroc) (0-4)

Club Africain (Tunisie) 7–0 Kipanga SC (Zanzibar) (0-0)

Hearts of Oak (Ghana) 1–0 Real Bamako (Mali) (0-3)

USM Alger (Algérie) 2–1 ASC Kara (Togo) (2-0)

Al Nasr (Libye) 1–0 AS Kigali (Rwanda) (0-0)

Azam (Tanzanie) 2–0 Al Akhdar (Libye) (0-3)

DC Motema Pembe (RD Congo) 2–0 St Michel Utd (Seychelles) (0-1)

Diables Noirs (Congo) 3–0 Ferroviario Beira (Mozambique) (1-2)

Future FC (Egypte) 4–0 Kallon (Sierra Leone) (2-0)