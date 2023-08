Coupe CAF: quand et sur quelle chaîne TV suivre en direct Fus Rabat-Loto Popo

-Publicité-

Les préliminaires de la Coupe CAF sont à l’honneur ce weekend avec un choc entre Loto Popo et Fus Rabat. Sur quelle chaine suivre en direct ce choc décisif?

Vice-champion du Bénin en titre, Loto Popo va affronter le club marocain de FUS Rabat au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Le tirage au sort effectué au Caire, en Egypte, a placé sur la route des Loto Boys un adversaire, vainqueur du tournoi en 2010 et qui sort d’une bonne saison avec la troisième place en Botola 1 (championnat de première division marocaine). Un défi dantesque pour les Béninois qui n’ont jamais atteint la phase finale d’une compétition africaine.

Pour suivre ce match en direct depuis le Stade Prince Moulaye El Hassan à partir de 20H, rendez-vous sur mercato foot, matchs directs et Footdirect. Eurosport et Sofascore sont aussi des options. A noter que la rencontre aura lieu ce dimanche 20 août à partir de 21 heures (GMT+1).

« Parce que ce genre de matches, si vous partez avec la peur au ventre, vous prenez l’eau. Il faut être libérés. Nous ne sommes pas favoris et à partir de ce moment-là, on doit jouer très libérés et garder toujours les mêmes objectifs à savoir, passer ce tour là. Donc, nous travaillons dur pour ça, en espérant aller créer la surprise en sachant que nous jouons le match aller là-bas et que nous allons recevoir au retour. L’idée, c’est de garder toutes ses chances. Faut pas aller se déchirer au match aller et à la fin, jouer un match retour sans grands enjeux », avait confié le coach de Loto Popo, Abdoulaye Ouzérou.

