Coupe CAF: Loto Popo en quête de remontada, le programme du 1er tour préliminaire (retour)

La phase retour du premier tour préliminaire de la Coupe CAF s’ouvre ce jeudi et prendra fin le dimanche 27 août prochain. 32 équipes se disputeront les 16 billets qualificatifs pour le tour suivant.

Massacré la semaine dernière par le FUS Rabat (0-3) au Maroc, Loto Popo joue ce weekend sa qualification pour le second tour de la Coupe CAF. Les vice-champions du Bénin reçoivent ce dimanche leurs homologues marocains. Une rencontre comptant pour la manche retour du premier tour préliminaire.

Un gros défi pour les protégés de Gaston Zossou qui doivent l’emporter par quatre buts de différence pour ne pas faire une croix sur cette compétition de la CAF. Mission presque impossible également pour JKU SCZ qui se déplace sur la pelouse de Singida Big Stars FC, vainqueur 4-1 à l’aller. A noter que 32 équipes se défieront pendant quatre jours pour les 16 tickets qualificatifs pour le second tour préliminaire.

Programme de la manche retour

Jeudi 24 Août 2023

Horseed sports club vs Association sportive Harta ( match en cours actuellement)

Vendredi 25

Azam Football club vs Bahir Dar Kanema à 17h

Samedi 26

La passe Football club vs Accademia Lobito à 12h 30

Al Merreikh FC vs Haidob En Nahud à 14h

CO Coyah vs AS Douane à 17h

Afad Djékanou vs Kara à 17h

Stade Malien vs Watanga à 17h 30

ASO Chlef vs Bendel Insurance Football club à 20h 30

Dimanche 27 Août 2023

Loto Popo vs FUS Rabat à 14h

Abu Salem vs Olympique Béja à 15h

Dreams FC vs Milo à 16h

Muza vs Cano sport 16h

Etoile Filante vs Casa sports à 17h

JKU FC vs Singida Big Star à 17h 30

Al Hilal Benghazi vs Kakamega homeboyz Football à 19h

Elgeco plus vs Gaborone United Sporting Club à 19h 30

