Coupe CAF: les résultats de la 4è journée

Plusieurs matchs ont été disputés mercredi à travers les pelouses africaines, comptant pour la quatrième journée des phases de groupe de la Coupe CAF. Découvrez les résultats des rencontres.

Vainqueurs de l’USM Alger (2-0) sur des réalisations de Nku (7e) et Koapeng (75e), les Sud-Africains de Marumo Gallants ont pris la tête du groupe A, devant leur victime d’un jour. En revanche, les Congolais de Lupopo ont manqué l’opportunité de mettre la pression sur les Algériens en se faisant arracher un nul à l’extérieur par les Libyens d’Al Akhdar à la dernière minute (1-1). Le prochain match opposant Lupopo à l’USMA s’avère donc décisif pour la qualification, Lupopo étant troisième avec 4 points et l’USMA deuxième avec 7 unités.

Dans le groupe B, l’ASEC Mimosas qui a connu des débuts poussifs, a enchaîné une deuxième victoire consécutive et est temporairement en tête de la poule grâce à son succès 1-0 contre les Diables Noirs au Congo, grâce à un but d’Aubin Kouamé (59e). Les Mimos devancent d’un point les Nigérians de Rivers United, qui affrontent ce jeudi les Congolais du DCMP. Le match a été reporté de 24 heures en raison de l’arrivée tardive des visiteurs.

Dans le groupe C, l’AS FAR de Rabat a subi sa première défaite en Égypte contre Future FC (2-0). Un penalty de Mohsen (10e) et un but contre son camp d’Essaoubi (50e) ont compromis les chances des Marocains, qui ont été dépassés en tête de groupe par Pyramids FC. Ce dernier a infligé une lourde défaite de 4-1 à l’ASKO de Kara au Togo, avec encore un but de Fakhreddine Ben Youssef. Les FAR Rabat, qui ont deux points d’avance sur Future FC et six sur l’ASKO, sont bien placés pour se qualifier.

La mission est déjà accomplie dans le groupe D par les Tunisiens de l’US Monastir, qui ont décroché le premier billet pour les quarts de finale en infligeant une troisième défaite au TP Mazembe (1-0) grâce à un nouveau but de Boubacar Traoré dès la 3e minute. Les Corbeaux de Lubumbashi, troisièmes du groupe, se retrouvent maintenant dans une position très inconfortable, avec quatre points de retard sur les Tanzaniens de Young Africans, vainqueurs 2-0 du Real Bamako, qui est pratiquement éliminé. Avec deux journées restantes, le TPM n’est plus maître de son destin et pourrait être éliminé avant même de recevoir Yanga lors de la dernière journée…

Les résultats de la 4è journée de la Coupe CAF:

