Coupe CAF: l’entraineur de Buffles FC ne craint pas Kallon FC de la Sierra Léone

L’entraineur de Buffles FC a réagi au tirage au sort des préliminaires de la Coupe CAF qui a vu le club béninois hérité du Kallon FC de la Sierra Léone. Et Hamidou Harouna s’attend à une double confrontation ouverte entre les deux formations.

Vice-champion du Bénin, Buffles FC connait désormais son adversaire pour le premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération 2022-2023. Le club phare de la cité des Kobourou a hérité des sierra léonais de Kallon FC. Un premier gros test pour les Béninois qui n’ont jamais dépassé cette étape. Mais pour le coach de Buffles FC, ce tirage s’annonce abordable pour ses hommes.

En effet, face à la presse locale, Hamidou Harouna a confié qu’il s’attend à un match ouvert entre les deux formations qui ne sont pas à leur première participation à ce tournoi. « Kallon Fc, j’avoue que je ne les connais pas trop même si certains disent déjà que ceux sont des habitués de la compétition. Même si c’en est le cas, Buffles FC a également ses chances dans ce premier tour préliminaire. A priori, sur le papier et peut-être même sur le terrain, ça reste ouvert. Je dirai que c’est du 50-50. Maintenant, quitte à l’équipe qui se préparera mieux, abordera ces deux matchs avec beaucoup plus de sérénité. Il est bien évident que cette équipe a un avantage, un ascendant sur la nôtre », a-t-il déclaré.

Par rapport à la préparation de ce choc face à l’équipe sierra léonaise, les vice-champions du Bénin prévoient livrer plusieurs rencontres amicales, avec des clubs engagés dans cette coupe CAF et même ceux de la Ligue des champions, histoire de régler tous les détails avant le grand rendez-vous prévu dans un mois.

« Nous sommes en train de nous préparer au niveau local et on va à l’international pour aller jouer des matchs avec des adversaires qui sont même engagés dans la compétition ou même des adversaires engagés dans la ligue des champions Africaine, question donc de peaufiner les derniers réglages avant début septembre 2022. A domicile, on doit faire mieux pour aborder la seconde manche qui sera sans doute difficile », a ajouté Hamidou Harouna.

Les matchs du premier tour préliminaire de la Coupe CAF se dérouleront en double confrontation avec la phase aller qui aura lieu du 9 au 11 septembre et entre le 16 et le 18 septembre pour les rencontres retour. Ensuite, le deuxième tour préliminaire se tiendra du 7 au 9 octobre (aller) et du 14 au 16 octobre (retour). En cas de qualification au second tour, Buffles FC se mesurera au vainqueur de l’autre rencontre entre les égyptiens de Future FC et les ougandais de Bul FC.