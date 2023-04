Coupe CAF: le TP Mazembe éliminé, l’ASEC Mimosas passe, tous les qualifiés en quart de finale

La phase de groupes de la Coupe CAF s’est achevée ce dimanche avec les rencontres de la sixième et dernière journée. Et avec, toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale du tournoi.

Très mauvaise campagne pour le TP dans cette édition de la Coupe CAF. Déjà éliminés, les Corbeaux de Lubumbashi ont fini dernier après une 5è défaite, cette fois-ci à domicile contre les Young Africans (0-1), ce dimanche. Une réalisation signée de Mussa à la 63e minute. En remportant cette rencontre, les Tanzaniens s’adjugent de leur côté la première place du groupe D devant l’US Monastir, victorieuse du Real Bamako à la 93e minute (2- 1), mais devancée au goal-average.

De son côté, dans le groupe A, l’USM Alger n’a pas fait dans la dentelle face aux Libyens d’Al Akhdar (4-1), avec notamment un doublé d’Aliet (50e, 66e), un but du néo-international algérien Belaïd (9e) et celui du meilleur buteur du CHAN Mahious (36e). Les Algériens rejoignent ainsi les Sud-Africains de Marumo Gallants, déjà qualifiés, et qui ont triomphé des Congolais de Lupopo (3-2), éliminés.

Enfin, dans le groupe B, la « finale » pour la première place a souri à l’ASEC Mimosas, vainqueur 1-0 des Nigérians de Rivers United. Le derby congolais entre éliminés s’est terminé par un triste match nul (0-0) entre Diables Noirs et le DC Motema Pembe, dans l’autre match de la poule. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu mercredi à partir de 18h30 GMT.

Final matchday of the #TotalEnergiesCAFCC results! 👇 pic.twitter.com/IVDwInb1S9 — TotalEnergies CAFCL – TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) April 2, 2023

La liste des qualifiés en quarts de finale

Premiers de groupes : Marumo Gallants ASEC Mimosas FAR Rabat Young Africans

Deuxièmes de groupes USM Alger Rivers United Pyramids FC US Monastir