Coupe CAF: le programme de la quatrième journée

-Publicité-

Découvrez le programme de la quatrième journée des phases de groupe de la Coupe CAF. Diables Noirs vs RS Berkane et Future vs USM Alger sont notamment les chocs du jour.

Pas moins de huit rencontres sont au programme ce mercredi, comptant pour la quatrième journée des phases de poule de la Coupe de la Confédération de la CAF. En RDC, les Diables Noirs reçoivent les Marocains de RS Berkane. Les Egyptiens de Zamalek se déplacent sur la pelouse de Sagrada Esperança tandis que l’USM Alger tentera d’arracher la victoire sur les installations de Future FC.

Du même Pays:

Coupe de la Confédération CAF | Calendrier de la 4e journée :

mercredi 20 décembre

13h00 GMT | Diables Noirs vs RS Berkane

16h00 GMT | Sagrada Esperança vs Zamalek

16h00 GMT | Dreams FC vs Academica do Lobito

- Publicité-

16h00 GMT | Stade Malien vs Sekhukhune

16h00 GMT | Future FC vs USM Alger

19h00 GMT | SuperSport Utd vs Al Hilal Benghazi

- Advertisement -

19h00 GMT | CO Coyah vs Abou Salem

19h00 GMT | Club Africain vs Rivers United