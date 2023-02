Coupe CAF: l’ASEC se relance, TP Mazembe chute à domicile, les résultats de la 3è journée

La troisième journée des phases de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF a livré ce weekend son dénouement avec des fortunes diverses pour les grands prétendants au titre.

Le TP Mazembe a été victime d’une grande désillusion, ayant subi une deuxième défaite consécutive, cette fois-ci à domicile contre l’US Monastir (0-2), après avoir été éliminé de la Ligue des champions. Les Tunisiens ont été les seuls à marquer dans le groupe D, grâce à Boubacar Traoré (51e) et Zyed Aloui (90e), leur permettant de prendre la tête du classement. Cependant, la situation du TPM n’est pas désastreuse, se présentant à la 3ème place avec seulement un point de retard sur le 2ème, Young Africans, qui a obtenu un match nul contre le Real Bamako (1-1) au Mali.

D’autre part, l’USM Alger peut se réjouir d’être désormais en tête du groupe A après avoir battu Marumo Gallants (2-0), jusqu’alors invaincus. Meziane Bentahar (39e) et Zineddine Belaid (89e) ont marqué pour les Algériens sur leur terrain, doublant leur adversaire. Malgré cette défaite, les Sud-Africains occupent la 2ème place avec trois points d’avance sur les Congolais de Lupopo qui ont enfin obtenu leurs premiers points en s’imposant « à domicile » dans un match délocalisé en Zambie contre les Libyens d’Al Akhdar (1-0), grâce à Emmanuel Bola Lobota (45e+2).

Dans le groupe B, l’ASEC Mimosas a remporté sa première victoire en battant les Congolais de Diables Noirs (2-0) avec des buts de William Karamoko (65e) et Kramo Kouamé (75e). Les Ivoiriens sont désormais à égalité avec leur adversaire du jour, avec deux points de retard sur le leader, Rivers United. Les Nigérians ont obtenu une victoire 1-0 à l’extérieur contre les Congolais du DC Motema Pembe, qui ferment la marche dans cette poule en n’ayant toujours pas gagné.

Enfin, dans le groupe C, l’AS FAR Rabat continue de dominer avec une avance de 5 points sur les Egyptiens de Future FC, après leur victoire 2-0 à domicile grâce à Hamza Igamane (30e) et l’Ivoirien Lamine Diakité ( 90e). De son côté, le Pyramids FC a obtenu sa première victoire en disposant des Togolais de l’ASKO de Kara (1-0) grâce à un but de l’attaquant tunisien Fakhreddine Ben Youssef (28e). La prochaine journée est prévue le 8 mars.

Les résultats complets de la 3è journée en Coupe de la CAF:

Le classement groupe par groupe en Coupe de la CAF